Detective Pikachu - So witzig reagieren Fans auf den 1. Trailer

Seit gestern können wir uns einen ersten Eindruck vom neuen Pokémon-Film mit Pika-Pika in der Hauptrolle machen. Wie nicht anders zu erwarten, schlägt der kurze Clip zu Detective Pikachu hohe Wellen im Internet.

Die Meinungen im Netz sind derweil überaus positiv. Zwar finden einige den Trailer etwas gruselig und können wenig mit der Umsetzung anfangen, die Mehrheit ist jedoch vom knuddeligen und süßen Auftritt des gelben Taschenmonsters überaus angetan.

Um was geht's in Detective Pikachu? Privatdetektiv Harry Goodman ist spurlos verschwunden. Sein 21-jähriger Sohn Tim will das Verschwinden seines Vaters aufklären und bekommt unerwartet Hilfe von Harrys früherem Partner, Detective Pikachu (gesprochen von Ryan Reynolds).

Die Reaktionen aus dem Netz:

Not to be overly dramatic but I would die for #DetectivePikachu

"Ich möchte nicht zu dramatisch klingen, aber ich würde für Detective Pikachu sterben."

Erst gedacht "WTF. Wer will denn sowas sehen?"

Jetzt Trailer gesehen.

Neue Meinung: "JEDER SOLLTE DAS SEHEN!"

Wollte vor dem Schlafen gehen noch Twitter checken und dann seh ich das....



Egal was es mit #DetectivePikachu auf sich hat: Lasst mich damit in Ruhe. Das is fucking gruselig!

Ich hätte nie gedacht, dass Pikachu sooo kuschelig und putzig aussehen kann. ?#DetectivePikachu

Was sagt ihr zum Detective Pikachu-Trailer? Süß oder gruselig?