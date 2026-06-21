Detektiv Conan: Der gefallene Engel des Highways – Alle Infos zum Release, Streaming-Start, Story und Länge des 29. Detektiv Conan-Kinofilms

Alle Infos zum neuen Detektiv Conan-Film. (© Gosho Aoyama, Shogakukan / TMS Entertainment)

Die Anime-Serie zu Detektiv Conan umfasst bereits über 1.203 Folgen und wird seit 30 Jahren ausgestrahlt. Und jetzt erscheint schon bald der 29. Kinofilm zum beliebten Detektiv-Anime: Der gefallene Engel des Highways.

Damit ihr den Release des kommenden Detektiv Conan-Kinofilms nicht verpasst, haben wir euch die wichtigsten Informationen zum Release, der Story und dem Streaming-Start zusammengefasst.

Release – Wann erscheint Detektiv Conan: Der gefallene Engel des Highways

Releasedatum: 25. August 2026

25. August 2026 Länge: 109 Minuten

109 Minuten Synchro: Deutsche Vertonung

Ab dem 25. August 2026 erscheint Detektiv Conan: Der gefallene Engel des Highways in ausgewählten Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es wird keine japanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln geben, sondern nur die auf Deutsch komplett synchronisierte Version.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum kommenden Kinofilm von Detektiv Conan auf Japanisch ansehen. Einen deutschen Trailer gibt es bisher noch nicht.

1:30 In Detektiv Conans 29. Kinofilm jagt Conan ein mysteriöses schwarzes Motorrad und seinen Fahrer, die überall Chaos stiften

Autoplay

Streaming-Start – Wann und wo könnt ihr den Kinofilm streamen?

Der Kinostart steht also fest, aber wie sieht es mit dem Streaming-Release des Films auf Crunchyroll und Co. aus?

Aktuell gibt es leider keine Informationen dazu, ob der neue Kinofilm von Detektiv Conan überhaupt in den Katalog der einzelnen Streamingdienste aufgenommen und verfügbar sein wird.

Da die letzten 26 Kinofilme des beliebten Meisterdetektivs – außer dem 27. und 28. Film – auf Crunchyroll in deutscher Sprachausgabe zu sehen sind, können wir aber davon ausgehen, dass auch “Der gefallene Engel des Highways” früher oder später beim Anime-Streamingdienst landet.

Bis dahin könnte es jedoch noch einige Jahre dauern, da der 27. und 28. Film von Detektiv Conan, "Das 1-Million-Dollar-Pentagramm von 2024 und "Der Flashback des Einäugigen" von 2025, ebenfalls noch auf Crunchyroll fehlen.

Story – Worum es im neuen Kinofilm geht

Im neuen Kinofilm von Detektiv Conan: Der gefallene Engel des Highways besucht Conan mit Ran, Sonoko, Kogoro und Masumi das Motorrad-Festival in Kanagawa. Dort wird ein neues Polizeimotorrad mit modernster Technik unter dem Namen “Angel” vorgestellt.

Dabei stößt die Truppe auf ein wild gewordenes und mysteriöses schwarzes Motorrad mit unbekanntem Fahrer, das von der Polizistin Chihaya Hagiwara verfolgt wird. Das mysteriöse schwarze Motorrad und sein namenloser Fahrer stiften in ganz Kanagawa und Tokyo Chaos.

Durch seine Ähnlichkeiten mit dem neu vorgestellten Angel-Modell, wird es von der Polizei “Luzifer” getauft und strengstens überwacht. Auch Conan kann diesen mysteriösen Fall nicht ignorieren und entscheidet sich dazu, Chihaya bei ihrer Verfolgung von “Luzifer” unter die Arme zu greifen.

Schaut ihr noch regelmäßig die Serie und seid gespannt auf den nächsten Film oder habt ihr Detektiv Conan bereits hinter euch gelassen?