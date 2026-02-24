In Detektiv Conans 29. Kinofilm jagt Conan ein mysteriöses schwarzes Motorrad und seinen Fahrer, die überall Chaos stiften

Detektiv Conan kündigte den 29. Kinofilm der Reihe bereits im Dezember 2025 offiziell an. Nun wurde auch endlich der erste Trailer zu Der gefallene Engel des Highways veröffentlicht.

Während Conan mit Ran, Sonoko, Kogoro und Masumi ein Motorrad-Festival in der Präfektur Kanagawa besucht, sorgt das plötzliche Auftauchen eines mysteriösen und unkontrollieren schwarzen Motorrads für Chaos. Das Motorrad und die Person, die es fährt, werden von Chihaya Hagiwara verfolgt, bis diese es wegen einem Zusammenstoß aus den Augen verliert.

Daraufhin schließen sich Conan und Chihaya zusammen, um den oder die Fahrer*in zu schnappen.

Detektiv Conan: Der gefallene Engel des Highways kommt am 10. April 2026 in die japanischen Kinos. Wann der Film bei uns in Deutschland erscheint, ist bisher noch nicht bekannt.