Detektiv Conan: Ein großer Plottwist war laut Schöpfer von langer Hand geplant - doch Fans glauben ihm das einfach nicht

Der 27. Film zu Detektiv Conan hat eine Wendung, die laut dem Autor schon lange geplant war - doch kaum jemand glaubt ihm das. (Bild: © TMS Entertainment)

Im vergangenen Jahr hat der 27. Film von Detektiv Conan namens "Das Millionen-Dollar Pentagram" die Community in Aufruhr versetzt. Der Grund war die Enthüllung einer Beziehung zwischen zwei Charakteren, die den Traum einiger Fans zerstört hat. Conan-Schöpfer Gosho Aoyama hat nun enthüllt, dass diese Idee von langer Hand geplant und bei Weitem nicht so spontan wie ursprünglich angenommen war, doch Fans sind nicht gerade überzeugt.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel behandeln wir einen wichtigen Handlungspunkt aus "Detektiv Conan: Das Millionen-Dollar Pentagramm". Der 27. Film ist bisher nicht bei Crunchyroll erhältlich, lässt sich aber dafür auf Amazon vorbestellen. Release-Termin ist der 20. Juni 2025.

1:41 Yaiba: Samurai Legend heißt die actiongeladene Anime-Adaption vom Manga des Detektiv Conan-Schöpfers

Die Verbindung zwischen Shinichi Kudo und Kaito Kid

Bei dem Plottwist geht es um die familiäre Verbindung zwischen Shinichi Kudo und Meisterdieb Kaito Kid: Der 27. Conan-Film enthüllte nämlich, dass die beiden Cousins ersten Grades sind. Ihre Väter sind auch noch Zwillinge, was die frappierende Ähnlichkeit der beiden Charaktere simpel auflöst.

Angesichts des beliebten "KaiShin"-Pärchens, bei dem Fans der Serie Shinichi und Kaito miteinander verkuppeln, war die erste Reaktion über dieses Detail überaus negativ. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Detektiv Conan-Schöpfer Gosho Aoyama hat in einem jüngsten Interview (via Wsstalkback auf X) allerdings erklärt, dass diese Wendung nicht erst zum neuen Film entstanden ist, sondern "schon vor 28 Jahren beschlossen" wurde. Die Verbindung zwischen Shinichi und Kaito wurde allerdings erst jetzt enthüllt, weil "im Manga einfach keine Zeit dafür war".

Wirklich glücklich werden die Conan-Fans mit dieser Aussage allerdings auch nicht. Vielmehr unterstellt die Community Aoyama, bewusst und so lange wie möglich vom Hype rund um das Pairing profitiert zu haben – die Beliebtheit sorgte immerhin auch dafür, dass einiges an Merchandise über die Ladentheke wanderte.

Nur die wenigsten Kommentare sind beim eigentlichen Inhalt der Enthüllung geblieben: "Jetzt ergibt es wenigstens Sinn, warum sich die beiden so ähnlich sehen", meint einer der wenigen, nicht-negativen Beiträge zum Interview.

Alle anderen schlagen zumindest sinngemäß in dieselbe Kerbe: Gosho Aoyama habe schlicht gelogen oder sich die familiäre Verbindung an den Haaren herbeigezogen. Immerhin habe der Conan-Schöpfer so 28 Jahre lang dabei zugesehen, wie Fans Bilder gezeichnet oder ganze Geschichten geschrieben haben, die Shinichi und Kaito miteinander verkuppeln – in dem Bewusstsein, dass es sich bei den beiden Personen um Cousins handelt.

Wie steht ihr zur Enthüllung der familiären Bande in Detektiv Conan?