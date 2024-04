"Ich habe noch nie so viele wütende Fans gesehen!" - Detektiv Conan-Fans sind extrem aufgebracht über die zerstörte Traumromanze zwischen zwei beliebten Figuren

Fans sind über die Enthüllung entsetzt, aber irgendwie auch nicht? (Bild: © TMS Entertainment)

Spoilerwarnung: In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum neuen Film “Detective Conan: The Million-dollar Pentagram”.

Am 12. April wurde der 27. Film der Detektiv Conan-Reihe namens “Detective Conan: The Million-dollar Pentagram” in den japanischen Kinos veröffentlicht. Dieser Neuzugang sorgte bei vielen Fans für einen großen Aufschrei, da ein bestimmtes Fan-Traumpaar in der Anime- und Manga-Serie durch ein entscheidendes Detail nicht mehr möglich sein wird.

Während es in der Geschichte von Detektiv Conan eine deutliche Romanze zwischen Shinichi Kudo (Conan Edogawa) und Ran Mori gibt, ist ein ganz anderes Paar weitaus beliebter unter den Fans: Shinichi und Kaito Kid. Das Paar wird auch unter Zusammenführung ihrer Namen als Kaishin bezeichnet. Woher die Beliebtheit von Kaishin kommt und weshalb die Fans des Pärchens so geknickt sind, erklären wir euch weiter unten.

Neuer Film enthüllt Kaito Kids und Shinichis Blutsverwandtschaft und Fans sind aufgebracht

Mit dem neuen Film “Detective Conan: The Million-dollar Pentagram” wurde die Verbindung zwischen Kaito Kid und Shinichi für alle Mal geklärt und das Geheimnis gelüftet. Kaito und Shinichi sind nämlich Cousins ersten Grades und somit blutsverwandt. Das ist nicht das einzige Detail, sondern ihre Väter sind Zwillinge. Das erklärt natürlich auch den Grund, warum sich die beiden zum Verwechseln ähnlich sehen.

Diese plötzliche Enthüllung der Blutsverwandtschaft traf die sogenannten Fujoshis und Fudanshis in der Community zutiefst. X-Nutzer*in mars betont nochmal in einem Beitrag stark, wie groß der Schock für die Gruppe ist und wie beliebt das Paar sowohl in Japan als auch im Westen ist.

Was sind Fujoshis und Fudanshis? Fujoshi bedeutet übersetzt so viel wie “verdorbenes Mädchen” und Fudanshi für “verdorbener Junge”. Beide Bezeichnungen stammen aus der japanischen Anime- und Manga-Kultur und gelten als Slang für Boys Love- oder Girls Love-Liebhaber*innen. Also eine Gruppe an Menschen, die gerne Anime- und Manga-Geschichten mögen, die sich hauptsächlich mit gleichgeschlechtlicher Liebe befassen. Oftmals wird das Wort jedoch abwertend in Bezug zu Personen benutzt, die heterosexuelle Charaktere in eine homosexuelle romantische Verbindung mit einer anderen heterosexuellen Figur bringen und dann eine Obsession zu dem erfundenen Paar entwickeln.

Fans feierten das Jubiläum des ersten offiziellen Treffens der beiden Hauptfiguren erst kürzlich mit voller Freude. Nach der großen Enthüllung der Blutsverwandtschaft der beiden Rivalen wurde jedoch die Community stark gespalten.

Einige sind überrascht darüber, dass die Enthüllung so lange gedauert hat und hatten schon die Vorahnung, dass sie verwandt seien. Andere hingegen bedauern die Entscheidung des Mangakas Gosho Aoyama und verarbeiten ihren Frust über die Zerstörung ihres geliebten Paares auf X.

Wir haben euch einige dieser Beiträge aus der Community rausgesucht.

"Sie sind was??? Sie sind was??? Es wurde ausgerechnet jetzt nach all der Zeit enthüllt und nicht Jahre zuvor???" - X-Nutzer*in @440t44Ki in einem zitierten Beitrag

“Was tut mehr weh als Schluss machen?

Wenn die Kaishin-Cousin-Vermutung sich als wahr herausstellt!" - X-Nutzer*in @multifizzy in einem separaten Beitrag

"Ruhe in Frieden Kaishin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Du warst größer als der ganze Himmel…

Nehmt diese alte Zeichnung von mir, während ich mich von einer Klippe stürze." - X-Nutzer*in @moldyselene in einem separaten Beitrag

Woher kommt die große Beliebtheit für Kaishin und was ist mit dem offiziellen Paar: Shinichi und Ran?

Ein lauter Anteil der Detektiv Conan-Fans sind der Meinung, dass Shinichi und Ran nicht zueinander passen oder gar keine Funken zwischen ihnen fliegen. Diese Ansicht sorgte natürlich dafür, dass Fans der Serie nach einem subjektiv passenden Partner oder Partnerin für Shinichi gesucht haben und diese Eigenschaften in Kaito Kid gefunden haben.

Beide Figuren sind Rivalen. Während Shinichi als Conan und Meisterdetektiv unterwegs ist, ist Kaito Kid als Meisterdieb tätig und beide geraten nicht selten aneinander. Es wird mit der beliebten Trope “Enemies to Lovers” argumentiert und bedeutet übersetzt "Vom Feind zum Liebespartner”. Noch dazu ist die Dynamik zwischen einem Meisterdetektiv, der einen Meisterdieb verfolgt, sehr beliebt.

Zwischen ihnen herrscht eine freundliche Rivalität, die einige Fans als eine bessere romantische Spannung sehen als das Kanon-Paar und so wurde über fast 40 Jahre lang seit Kaito Kids erstem Auftritt im Anime von Detektiv Conan eine Community gebildet, die diese beiden als perfekte Beziehungspartner sehen.

Wie ist eure Meinung zu dieser plötzlichen Wendung in der Geschichte von Detektiv Conan oder habt ihr es schon meilenweit kommen sehen?