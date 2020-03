Der Deutsche Computerspiel-Preis wird auch 2020 wieder verliehen und ihr könnt jetzt beim Publikums-Voting mitmachen. Noch bis zum 23. April könnt ihr abstimmen, welches Spiel eurer Meinung nach den Publikumspreis verdient hat. Zur Auswahl stehen unzählige Titel wie Disco Elysium, Baba is You, Gris, Lost Ember, Katana Zero, Killer Queen Black, Metro Exodus, Ori and the Will of the Wisps, das Resident Evil 2-Remake oder Red Dead Redemption 2.

Deutscher Computerspielpreis - Publikums-Voting: Stimmt ab für die besten Spiele

Deutscher Computerspielpreis: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie findet die Preisverleihung zwar nur als Digital-Gala statt, sonst ändert sich aber nicht viel beim DCP 2020. Für den Hauptpreis als "Bestes Deutsches Spiel" wurden Anno 1800, Sea of Solitude und Through the Darkest of Times nominiert. Die restlichen Nominierungen in allen Kategorien findet ihr hier:

COVID-19

Die WHO hat die Ausbreitung des Coronavirus zu einer Pandemie erklärt. Verlässliche Informationen zur Situation in Deutschland findet ihr auf der Webseite des Bundesministeriums für Gesundheitliche Aufklärung, internationale Entwicklungen im Überblick gibt es bei der WHO (World Health Organization).

Was ist der Publikums-Preis? Beim Voting für den Publikumspreis dürft ihr selbst mit abstimmen, wer den Preis gewinnen soll. Die Möglichkeit dazu gibt es seit dem 27. März und die Abstimmung läuft noch bis einschließlich zum 23. April.

So funktioniert das Voting: Hier auf der offiziellen Seite des deutschen Computerspielpreises könnt ihr am Publikumspreis-Voting teilnehmen. Ihr müsst dafür euren Namen und eure Email-Adresse angeben. Wer will, kann auch noch an einem Gewinnspiel teilnehmen und einen dieser Preise gewinnen. Unter anderem winkt zum Beispiel eine Nintendo Switch-Konsole.

Zur Wahl stehen diverse Titel, die nicht unbedingt für eine der andeen Kategorie nominiert worden sein müssen. Ihr könnt zum Beispiel für A Plague Tale: Innocence, Hunt: Showdown, Animal Crossing: New Horizons, Ape Out, Apex Legends, Astral Chain, Children of Morta, Code Vein, Control, Death Stranding, Dreams, Fire Emblem: Three Houses, Frostpunk, Lonely Mountains: Downhill oder Outer Wilds abstimmen.

Disclaimer: Auch Head of Gamepro.de Rae Grimm zählt zu den 40 Jury-Mitgliedern aus der Games-Branche, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur.

Welchem Spiel gebt ihr eure Stimme?