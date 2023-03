Deutscher Computerspielpreis 2023: Alle Nominierten auf einen Blick

Auch 2023 gibt es wieder den Deutschen Computerspielpreis, der mit 800.000 Euro dotiert ist.

Der Deutsche Computerspielpreis zeichnet die besten Spiele des vergangenen Jahres in diversen Kategorien aus. Dabei geht es natürlich auch um das beste Spiel aus Deutschland. In dieser Kategorie sind zum Beispiel Signalis oder Chained Echoes nominiert. Aber es gibt noch viel mehr Nominierungen und die wurden jetzt alle bekannt gegeben.

Der Deutsche Computerspielpreis 2023: Das sind die Nominierten

Worum geht's? Der Deutsche Computerspielpreis wird verliehen. Bis zur Preisvergabe dauert es noch etwas, die findet erst am 11. Mai 2023 statt. Aber die Nominierten stehen jetzt schon fest und ihr könnt sie euch hier in insgesamt 15 Kategorien ansehen.

Das gibt's zu gewinnen: Es kommt auf die Kategorie an. Zum Beispiel ist der Preis für das Beste Deutsche Spiel mit 100.000 Euro für den ersten Platz dotiert. Die beiden anderen Nominierten bekommen jeweils 30.000 Euro.

Der Nachwuchspreis Bestes Debüt ist mit 60.000 Euro dotiert. In der Kategorie Bestes Familienspiel können 40.000 Euro gewonnen werden. Beim Nachwuchspreis Bester Prototyp gibt es dann beispielsweise 50.000 Euro.

Juryvorsitzende Prof. Mareike Ottrand bedankt sich in einem offiziellen Statement:

"Herzlichen Glückwunsch allen Nominierten! Der Jury wurden in diesem Jahr kreative und mutige Spiele vorgelegt, die mit viel Herzblut und Können entwickelt wurden. In leidenschaftlichen Diskussionen haben wir die besten Games des Jahres ermittelt. Vielen Dank an alle Mitglieder der Jury für ihre Expertise und ihr Engagement für den Deutschen Computerspielpreis."

Hier seht ihr alle DCP-Nominierten 2023 auf einen Blick:

Bestes Deutsches Spiel

Beholder 3 (Paintbucket Games / Alawar Entertainment)

(Paintbucket Games / Alawar Entertainment) Chained Echoes (Matthias Linda / Deck13 Spotlight)

(Matthias Linda / Deck13 Spotlight) Signalis (Rose Engine / Humble Games)

Mehr zu den Nominierten findet ihr in diesen GamePro-Artikeln:

Bestes Familienspiel

Die magische Bretterbudenburg (Meander Books)

(Meander Books) Dungeons of Dreadrock (Christoph Minnameier)

(Christoph Minnameier) Horse Tales: Rette Emerald Valley (Aesir Interactive / Microids)

Nachwuchspreis Bestes Debüt

Chained Echoes (Matthias Linda / Deck13 Spotlight)

(Matthias Linda / Deck13 Spotlight) Dome Keeper (Bippinbits / Raw Fury)

(Bippinbits / Raw Fury) Signalis (Rose Engine / Humble Games)

Nachwuchspreis Bester Prototyp

A Sister’s Journey (Florian Lackner)

(Florian Lackner) Light of Atlantis (Alina Fasen, Luisa Höhne, Vincent Krenzke, Simone Mayer, Alexander Nham / HAW Hamburg)

(Alina Fasen, Luisa Höhne, Vincent Krenzke, Simone Mayer, Alexander Nham / HAW Hamburg) Mail Tail (Robin Heisterkamp)

(Robin Heisterkamp) Ova Magica (Claudia Gorsky)

(Claudia Gorsky) Thief of Smiles (Lars Hinnerk Grevsmühl, Alina Hies, Felix Kosian, Marcel Zurawka)

Bestes Audiodesign

Beholder 3 (Paintbucket Games / Alawar Entertainment)

(Paintbucket Games / Alawar Entertainment) Signalis (Rose Engine / Humble Games)

(Rose Engine / Humble Games) The Cycle: Frontier (Yager Development)

Bestes Expertenspiel

Abriss – Build to Destroy (Randwerk Games)

(Randwerk Games) Touch Type Tale – Strategic Typing (Pumpernickel Studio / Epic Games)

(Pumpernickel Studio / Epic Games) Zombie Cure Lab (Thera Bytes / Aerosoft)

Bestes Gamedesign

Dome Keeper (Bippinbits / Raw Fury)

(Bippinbits / Raw Fury) Dungeons of Dreadrock (Christoph Minnameier)

(Christoph Minnameier) Signalis (Rose Engine / Humble Games)

Bestes Grafikdesign

Abriss – Build to Destroy (Randwerk Games)

(Randwerk Games) Finding Hannah (Fein Games)

(Fein Games) Signalis (Rose Engine / Humble Games)

Beste Innovation und Technologie

Beethoven // Opus 360 (agon e.V.)

(agon e.V.) Hologate – Ghostbusters VR Academy (Hologate)

(Hologate) Polaris Convention Mobile Game (Super Crowd Entertainment)

Bestes Mobiles Spiel

Dungeons of Dreadrock (Christoph Minnameier)

(Christoph Minnameier) Rise of Cultures (Innogames)

(Innogames) Warhammer 40,000: Tacticus (Snowprint Studios)

Bestes Serious Game

Abenteuer Hanse (Wegesrand / Europäisches Hansemuseum Lübeck)

(Wegesrand / Europäisches Hansemuseum Lübeck) Beholder 3 (Paintbucket Games / Alawar Entertainment)

(Paintbucket Games / Alawar Entertainment) Herbst 89 – Auf den Straßen von Leipzig (Playing History / Stiftung Deutsches Historisches Museum)

Bestes Internationales Spiel

Spielerin/Spieler des Jahres

Leon Kirilin (aka Nine)

(aka Nine) Pia Scholz (aka Shurjoka)

(aka Shurjoka) Senioren Zocken

Stephan Bliemel (aka Steinwallen – Games & History)

(aka Steinwallen – Games & History) Umut Gültekin (aka RBLZ_Umut)

Studio des Jahres

Egosoft (Würselen)

(Würselen) Paintbucket Games (Berlin)

(Berlin) Weltenbauer Software Entwicklung (Wiesbaden)

Sonderpreis der Jury

Keine Nominierungen. Gewinner wird am 11. Mai 2023 bekanntgegeben.

Jetzt seid ihr dran, eure Meinung ist gefragt: Welche Spiele aus den Nominierungen kennt ihr, welche habt ihr gespielt und wovon habt ihr noch nie etwas gehört? Was wollt ihr noch nachholen und welche Titel hättet ihr in den jeweiligen Kategorien nominiert? Schreibt es uns in die Kommentare!