Einer der bisher größten Steam-Hits 2025 wurde von einem deutschen Dev nebenbei in nur 2 Wochen entwickelt und ist dann komplett eskaliert

In diesem Spiel grabt ihr Löcher.

Steam-Hits lassen sich nur ganz selten absichtlich produzieren. Große Spiele mit massiven Budgets gehen oft genug unter, während kleine Spaß-Projekte plötzlich tausende Spieler*innen erreichen. So zuletzt geschehen bei einem Urlaubs-Projekt eines deutschen Entwicklers.

Ein Spiel übers Löchergraben

Darum geht's: Am 7. Februar 2025 ist auf Steam das Spiel A Game About Digging A Hole erschienen. Wie es der Name schon verrät, geht es dabei darum, ein Loch zu graben. Dieses befindet sich in einem hübschen Garten und das gesamte Gameplay dreht sich um das Graben und Verkaufen von gefundenen Schätzen.

Einen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

0:49 A Game About Digging A Hole hält, was der Name verspricht

Hinter dem kuriosen Titel steckt der Spieldesigner Ben Braß, der früher bei Mimimi Games gearbeitet hat und aktuell bei Cyberwave am Aufbauspiel Solarpunk werkelt.

Entwickelt hat er A Game About Digging A Hole laut einem Blogpost in nur 14 Tagen, während er eigentlich Urlaub hatte. Die Technologie dahinter wurde offenbar für Solarpunk entwickelt und Braß hat daraus mal eben ein komplettes Spiel gebastelt.

Da das Spiel mit knapp 5 Euro wie es der Entwickler sagt nur "so viel wie ein großer Kaffee beim Bäcker" kostet, ist die Einstiegshürde ziemlich klein. Und das hat sich offenbar ausgezahlt.

Laut SteamDB waren in der Spitze fast 7.500 Spieler*innen gleichzeitig am Löchergraben. Seither verbringen immerhin über 1000 Leute täglich ihre Zeit mit der virtuellen Schaufel.

Mehr als 11.000 User haben zudem auf Steam eine Bewertung für das Spiel hinterlassen. 90% davon fallen positiv aus, was zum Prädikat "Sehr positiv" führt. Gelobt wird dabei vor allem der entspannte, aber immer motivierende Gameplay-Loop.

Mit "nur" 2,5 bis 3 Stunden Spielzeit, bis man alles gesehen hat, fällt das Abenteuer zudem recht kurz aus. Glaubt man den Rezensionen, haben die meisten Spieler*innen den Titel sogar in einer einzigen Session komplett durchgespielt und kein Stück Erde mehr in ihrem Garten gelassen.

Was haltet ihr davon? Hat das Spiel euer Interesse geweckt?