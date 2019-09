moviepilot sucht Deutschlands Lieblingskino 2019: Macht mit & gewinnt!

Es ist wieder soweit: Die Kollegen und Kolleginnen von moviepilot suchen auch dieses Jahr wieder nach Deutschlands Lieblingskino und bitten zur großen Abstimmung. Ihr könnt für euer Lieblingskino 2019 voten und dabei auch noch Kinotickets abstauben. Los geht's in der ersten Woche mit Karten für Stephen Kings ES: Kapitel 2, aber es gibt auch noch viele andere Preise.

Deutschlands Lieblingskino 2019: So funktioniert die Abstimmung

Einfacher geht's kaum: Das Voting findet ihr entweder auf der entsprechenden moviepilot-Seite, aber wir binden es hier auch in diesem Artikel ein. Ihr findet die Abstimmung weiter unten.

Zur Teilnahme müsst ihr lediglich euren Namen, eure Email-Adresse und natürlich euer Lieblingskino angeben.

Bis wann kann ich für Deutschlands Lieblingskino 2019 abstimmen?

Bis zum 10. Oktober. Die Abstimmung zu Deutschlands Lieblingskino 2019 läuft vom heutigen 4. September bis zum 10. Oktober. Ihr habt also fast noch einen ganzen Monat Zeit, um an dem Voting teilzunehmen.

Allerdings variieren die möglichen Gewinne mit der Zeit. Wer seine Chance auf zwei von 200 Kinotickets für ES: Kapitel 2 nicht verstreichen lassen will, sollte bis zum 11. September an der Abstimmung teilnehmen. Dadurch nehmt ihr dann auch automatisch an der Verlosung teil.

Letztes Jahr haben über 42.000 Menschen ihre Stimme abgegeben. Die Gewinner des Lieblingskinos 2018 findet ihr hier.

Das gibt es zu gewinnen:

Wer an dem Voting teilnimmt, landet automatisch auch im Pool für die Verlosungen. Wer nicht innerhalb einer Woche gewinnt, bleibt im Pool und hat dadurch auch danach noch Chancen, in den darauffolgenden Wochen gezogen zu werden.

Für diese Filme werden insgesamt über 700 Tickets verlost:

Auf welchen dieser Filme freut ihr euch am meisten? Was ist euer Lieblingskino 2019 und warum?