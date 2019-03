Devil May Cry - Capcom wünscht sich die Serie auf der Switch

Am 8. März erscheint Devil May Cry 5, der neueste Teil aus der Dämonenjäger-Serie von Capcom. Bislang ist das Spiel nur für die PS4 und die Xbox One angekündigt. Aber wenn es nach Capcom geht, könnte die Serie auch ihren Weg auf die Nintendo Switch finden.

Das zumindest lässt sich einem Interview von DMC5-Director Hideaki Itsuno und Producer Matt Walker entnehmen. Beide würden die Serie sehr gern auf der Hybrid-Konsole sehen. (via: egmnow.com)

"Wir haben bisher nichts für die Switch angekündigt, das ist richtig. Aber ganz persönlich würden wir sehr gerne ein Devil May Cry-Spiel auf der Switch spielen. Ich bin jemand, der am liebsten alles auf der Switch spielen würde. Und ich frage immer nach Portierungen. [...] Lasst uns sehen, was passiert."

Interview schürt Hoffnung

Was heißt das? Gerade der letzte Satz lässt natürlich vermuten, dass es zukünftig irgendeine Art der Ankündigung für (ein) Devil May-Cry-Spiel(e) auf der Switch geben könnte - auch wenn da sicherlich auch unser eigener Wunsch mit einfließt.

Nichtsdestotrotz sind die Hoffnungen nicht unberechtigt, denn Capcom portierte in der Vergangenheit bereits einige Spiele auf die Nintendo-Konsole, zukünftig stehen unter anderem Dragon's Dogma: Dark Arisen sowie diverse Resident Evil-Spiele an. Warum dann nicht auch DMC?

Bis dahin müssen wir uns aber wohl noch gedulden und die mögliche Wartezeit mit DMC5 auf PS4 und Xbox One überbrücken.