Resident Evil 0, 1 & 4 - Switch-Release im Mai - aber nur digital

Bereits im Oktober 2018 hat Capcom drei Neuauflagen der Resident Evil-Reihe für die Nintendo Switch angekündigt. Sowohl Resident Evil Zero als auch Resident Evil HD Remaster und Resident Evil 4 sollen für die Hybridkonsole erscheinen. Jetzt haben die Spiele auch ein Release-Datum.

Wann erscheinen die Spiele?

Am 21. Mai sollen alle drei Spiele digital und separat im Nintendo eShop erhältlich sein. Eine Retail-Version wird es in Europa vorerst nicht geben.

Resident Evil 0, 1, and 4 are coming to Nintendo Switch eShop on May 21!



Play all three masterpieces anywhere, such as:

- On trains ?

- During mansion tours ?

- Across the European countryside ?



Pre-orders start on Feb 28! pic.twitter.com/BCzatyoUhU