Diablo 4 könnt ihr nur dieses Wochenende kostenlos auf Xbox-Konsolen ausprobieren

Endlich mal gratis in Diablo 4 reinschnuppern? Das geht am Wochenende.

Über Diablo 4 wurde in den letzten Monaten viel diskutiert. Von richtig viel Lob, gerade für die Hauptstory, bis zu Kritik an neuen Balance-Patches und Endgame war alles dabei. Falls ihr noch unsicher seid, ob ihr euch ins düstere Sanktuario wagen wollt, habt ihr auf Xbox One und Series X/S dieses Wochenende Gelegenheit, kostenlos reinzuschnuppern.

Diablo 4 kostenlos ausprobieren

Wann könnt ihr Diablo 4 kostenlos testen? Die Möglichkeit besteht zwischen dem 19. und dem 22. Oktober. Die Aktion ist also schon angelaufen und geht noch bis Sonntag.

Die Möglichkeit besteht zwischen dem 19. und dem 22. Oktober. Die Aktion ist also schon angelaufen und geht noch bis Sonntag. Wie lange könnt ihr das Spiel ausprobieren? Ihr könnt zehn Stunden lang zocken. Dann endet die Trial-Version

Ihr könnt zehn Stunden lang zocken. Dann endet die Trial-Version Ist dafür der Game Pass nötig? Nein, ihr könnt ganz ohne Abo kostenlos zocken.

Zwar könnt ihr schon alleine mit der Story-Kampagne enorm viel Spielzeit verbringen und für Endgame und Seasons kommt noch mal einiges drauf, aber auch in den 10 Stunden solltet ihr schon mal einen Eindruck vom Basis-Gameplay und der Welt bekommen.

Ihr solltet womöglich auch darüber nachdenken, unterschiedliche Klassen auszuprobieren. Seit den Beta-Wochenenden im Frühjahr hat sich einiges in Sachen Balance getan.

Hier könnt ihr euch noch mal eine Kurzzusammenfassung der Geschichte in 2 Minuten anschauen:

1:56 Worum geht's eigentlich in Diablo 4? Dieser Trailer verrät es euch in unter 2 Minuten

Außerdem ist das Action-RPG aktuell im Xbox Store reduziert. Die Standard Edition bekommt ihr noch 11 Tage lang für knapp 60 statt 80 Euro. Zusätzlich gibt es dieses Wochenende noch weitere Spiele, die ihr an den Free Play Days kostenlos spielen könnt, nämlich NBA 2K24, Lawn Moving Simulator und das gemütliche Hokko Life.

Für diese drei Titel benötigt ihr dann, anders als beim Diablo Trial, ein Game Pass oder Game Pass Ultimate Abo.

Was ist gerade allgemein bei Diablo 4 los? Am 17. Oktober ist die zweite Season gestartet, die Saison des Blutes, in der sich alles um Vampire dreht. Neben saisonalen Charakteren könnt ihr aber auch dauerhafte Held*innen erstellen, mit denen ihr dann im Eternal Realm, außerhalb der Season-Inhalte spielt.

Mit dem letzten riesigen Patch, das ebenfalls am 17. erschienen ist, wurde noch mal richtig viel am Balancing geschraubt. Zudem gibt es neue Endgame-Inhalte wie Bosse, die richtig seltene Items droppen, die ihr auch im Eternal Realm bekämpfen könnt.

Werde ihr jetzt erstmals in Diablo 4 reinschauen? Oder wart ihr schon bei der Beta am Start?