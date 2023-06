Diablo 4 bringt einen der kultigsten Gegner des Franchises zurück: Den hübschen Schlächter!

Der Butcher aka Schlächter gehört in Diablo zum guten Ton. Der mächtige wie legendäre Gegner aus dem ersten Diablo war ein Akt-Boss in Diablo 3 und taucht auch in Diablo 4 wieder auf. Ihr könnt ihn sogar mehrmals killen und habt die Chance auf einen ganz besonderen Drop: Als Trophäe dürft ihr euch das Hackebeil des Schlächters an euer Pferd hängen. Aber Moment mal, da stimmt doch was nicht: Wieso ist das so klein?

Das Schlächter-Hackbeil für euer Diablo 4-Pferd fällt extrem winzig aus und Fans sind amüsiert bis enttäuscht

Darum geht's: Um den Schlächter. Der sieht nicht nur super sympathisch aus, sondern ist auch so drauf. Aber im Ernst: Der Fiesling mit dem riesigen Beil hat schon so manchen Hardcore-Run beendet und erfreut sich seit dem ersten Teil der Reihe größter Beliebtheit. Eine echte Diablo-Institution!

Mehr über den Butcher: Legendäre Bosse in Diablo 4: Laut Blizzard war der Butcher mehr als ein Easter Egg von Dennis Michel

Der Schlächter kann in Diablo 4 einfach so in einem Dungeon auftauchen – und euch das Leben schwer machen. Erledigt ihr ihn aber, bekommt ihr nicht nur die Chance darauf, dass das Hackbeil des Schlächters droppt (eine sehr starke Axt für Barbaren), sondern auch auf ein Trophäen-Hackbeil des Schlächters. Letzteres könnt ihr an euer Pferd hängen.

Genau da liegt das 'Problem': Während das Hackebeil des Butchers als Waffe in etwa so aussieht, wie wir uns das vorstellen, ist das bei der Mount-Trophäe so gar nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Das, was ihr an euer Pferd hängen könnt, hat Miniatur-Format und sieht eher wie ein ganz normales Metzger-Beil aus. Nicht wie das eines mächtigen, legendären Bossgegners.

Hier könnt ihr das Mini-Beil sehen:

Ja genau, da müsst ihr schon fast mit der Lupe hinsehen. Das Beil sieht wie ein normales aus, das auch ein Mensch benutzen würde. Mit dem gigantischen Mordwerkzeug des Schlächters aus Diablo 3 oder Diablo 4 hat es jedenfalls nicht mehr allzu viel gemein. Wenn überhaupt, sieht es vielleicht so aus wie das Schlächter-Hackbeil aus dem allerersten Diablo.

Fans zeigen sich amüsiert: Dass dieses Hackebeilchen so dermaßen klein daher kommt, sorgt bei vielen Menschen natürlich für Verwunderung und Belustigung. Scherzhaft wird es zum Beispiel als des "Schlächters Zehen-Messer", Taschen-Beil oder Sushi-Messer bezeichnet.

Redditor He_Beard erklärt sich so aber die Aggressivität des Schlächters:

"Darum ist er so wütend und greift dich an, er hat viel unterdrückten Ärger in sich, wegen seines winzigen Hackbeils."

Der Grundtenor lautet jedenfalls: Dieses Ding ist viel zu klein. Ein Kommentator schreibt, er wäre sogar richtig sauer, wenn er sich über den Drop freuen und anschließend feststellen würde, dass das Hackbeil beim Ausrüsten so winzig ausfällt. Es müsste mindestens doppelt so groß sein.

Ebenfalls kurios und bemerkenswert finden viele Diablo 4-Fans, dass dieses Beil einfach so in der Luft schwebt. Es scheint jedenfalls nicht mit irgendeinem Gurt oder irgendetwas anderem an dem Pferd befestigt zu sein. Es sieht aus wie angeklebt.

Was haltet ihr von dem kleinen Hackbeil? Kommt es nicht auf die Größe an oder sollte es schon dem Gegner gerecht werden?