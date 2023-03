Legendäre Bosse in Diablo 4: Laut Blizzard war der Butcher mehr als ein Easter Egg

"Ahhh, Fresh Meat!" - In Diablo 4 kam es zum schaurigen Wiedersehen mit dem Butcher aus Diablo 1.

Müssten wir den coolsten und zugleich furchteinflößendsten Moment aus der Beta von Diablo 4 wählen, das Wiedersehen mit dem Butcher als wohl legendärsten Boss der gesamten Reihe würde uns sofort einfallen.

Der Schlächter, wie er in der deutschen Version des Klassikers hieß, hatte zuletzt in Diablo Immortal und auch in Diablo 3 einen kurzen Auftritt und wir wollten von Blizzard im Interview wissen, ob wir in der Vollversion auf weitere legendäre Bosse der Reihe treffen.

Blizzard im Interview: Kollegin Linda konnte vor Ort in Berlin mit Game Director Joe Shely und General Manager Rod Fergusson von Blizzard sprechen und die beiden Entwickler über Diablo 4 ausfragen.

Das schaurige Wiedersehen mit dem Butcher

Wer war der Butcher nochmal? Die Anfänge von Diablo liegen weit in der Vergangenheit, daher eine kleine Auffrischung: In der ersten Quest von Diablo (1996) geht es darum den Schlächter in einem Kerker ausfindig zu machen und den Hackbeil-schwingenden Dämonen zu töten.

Begegnen wir ihm, begrüßt er uns mit seinem legendären Spruch "Ah, ...Fresh Meat!" und fängt an auf uns einzuhacken und zu töten – was ihm damals beim ersten Aufeinandertreffen auch sehr gut gelungen ist.

Wie die erste Begegnung mit dem Schlächter meist aussieht, seht ihr hier:

Doch zurück ins Jahr 2023 und zurück zu Diablo 4. In der Beta konnten wir jetzt ebenfalls unliebsame Bekanntschaft mit Butcher machen – wie hier im Clip von YouTuber Asmongold zu sehen.

Hatten wir besonders viel Pech – oder Glück, wie man's nimmt – tauchte der legendäre Boss mit einer recht geringen Wahrscheinlichkeit in einem der Dungeons auf. Wer hier nicht gut ausgerüstet war oder die falsche Strategie im Kampf wählte, lag schnell im Staub. Für viele war er wohl der mit der Abstand schwerste Gegner während der gesamten Beta.

Noch mehr legendäre Bosse in Diablo 4

Auf uns wirkte das Auftauchen von Butcher allerdings mehr wie cooler Fanservice, um ein wenig in Nostalgie zu schwelgen. Daher haben wir Blizzard im Interview gefragt, ob es noch mehr solcher Easter Eggs mit legendären Bossen in Diablo 4 gibt.

Die direkte Reaktion von Game Director Joe Shelly war zunächst ein lautes Lachen, da er genau wusste, dass uns Butcher ordentlich den Poppes versohlt hatte und dann die Bestätigung, das da noch mehr auf uns zu kommt:

Ja, es wird noch mehr legendäre Bosse in Diablo 4 geben, ...allerdings nicht als Easter Eggs! Joe Shelly, Blizzard

Das könnte auf uns zukommen: Es sieht also ganz danach aus, als sind extrem seltene Begegnungen mit (legendären) Bossen normaler Bestandteil der Dungeons in Diablo 4, um uns überraschen und Aussicht auf besonderen Loot zu geben.

Die Frage bleibt, wie Lore-treu Blizzard bei der Mechanik bleibt. Da der Butcher zu einer Reihe von Schlächtern gehört, ist sein Auftauchen nachvollziehbar. Ob wir also zufällig auf legendäre Bosse wie Azmodan, Andariel oder Blutrabe aus Diablo 2 treffen, wir sind gespannt.

Diablo 4 erscheint für Vorbesteller*innen am 02. Juni, regulär am 06. Juni für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC. Vorab findet ihr einen ausführlichen Test auf GamePro, der euch zum einen verrät, wie cool das Hack 'n Slay im Singleplayer ist und auch, wie viel Spaß uns der MMO-Aspekt beziehungsweise der Koop gemacht hat.

Seid ihr Butcher in der Beta begegnet und fändet ihr es gut, wenn noch mehr legendäre Bosse zufällig in den Dungeons auftauchen?