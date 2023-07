Diablo 4-Fan findet Item mit extrem hohen Wert für den perfekten Meme-Build

Ein Item mit 7000 Dornen kann sich durchaus sehen lassen – ein echter Edngame-Build wird daraus trotzdem nicht.

In Diablo 4 Mobs niedermähen, während ihr gemütlich ein Käffchen trinkt oder durch euren Social Media Feed scrollt? Was für Neulinge erstmal absurd klingen mag, kennen Fans als den guten alten Dornenschaden. Damit richtet ihr von ganz alleine Schaden an Gegnern an, wenn sie euch direkt angreifen.

Mit den meisten Skills und Ausrüstungsgegenständen könnt ihr den Schaden aber gerade mal in dreistellige Höhen befördern – anders bei diesem Ausrüstungsgegenstand, bei dem es in die Zehntausende geht.

Dank Klingenplatte über 10.000 AFK-Schaden

Ein Fan hat auf Twitter ein Bild des gefundenen Brustschutzes geteilt, der mit ganzen 7.317 Dornen einher kommt. Das ist deshalb so besonders, weil der Wert weit über allem liegt, was die meisten Klassen normalerweise mit Dornen erreichen können – Barbaren etwa müssen ganze drei Skillpunkte ausgeben, um auf knapp 1.000 zu kommen. Entsprechend verwundert zeigt sich auch der Fan im Tweet:

Mit meinen unterschieldichen Diablo 4-Builds hatte ich schon Skills/Aspekte, die 100, 200 und bis zu 700 Dornen gegeben haben. Heute habe ich eine einzigartige Brustrüstung gefunden, die über 7000 hat.

Dabei ist das nicht einmal der höchste Wert, den die Rüstung namens Klingenplatte erreichen kann. Andere Fans teilen ihre eigenen Funde in den Kommentaren, bei denen der Schadenswert bis zu 13.854 hoch geht. Eine beachtliche Zahl dafür, dass ihr euch für den Schaden nicht mal vom Fleck rühren müsst!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Handelt es sich hier also um ein komplett übermächtiges Item? Nicht ganz. Zwar können vor allem Barbaren davon profitieren, da sie viel aushalten, und auch Totenbeschwörerinnen lösen den Schaden durch ihre Untoten häufig aus – allerdings hat Dornenschaden zwei große Einschränkungen.

Anders als viele andere Stats handelt es sich dabei nämlich um feste Schadenswerte, sie werden also nicht mit anderen Werten mutlipliziert. Entsprechend können sie auch nicht aufgewertet werden.

Außerdem wird Dornenschaden auch nur ausgelöst, wenn ihr direkten Schaden nehmt – alles, was euch Leben über Zeit abzieht, ist hier ausgenommen. Über-Lilith könnt ihr mit diesem Build also definitiv nicht farmen.

Wenn ihr aber gerade nicht auf der Suche nach dem besten Endgame-Build seid und einfach nur etwas Spaß mit eurer Barbarin oder Tötenbeschwörerin haben wollt, ist dieser Ausrüstungsgegenstand durchaus einen Blick wert. Denn was gibt es auch Schöneres, als Gegnern in Diablo 4 dabei zuzusehen, wie sie durch ihre eigenen Attacken sterben, während euer Charakter ein kleines Nickerchen im Stehen hält?

Baut ihr eure Diablo 4-Charaktere lieber so effizient wie möglich, oder geht es euch danach, was am meisten Spaß macht?