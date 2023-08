'247 Glut, 0 Potions und ein Traum': Diablo 4-Fan schafft echtes Überlebens-Kunststück, um die beste Beutetruhe zu öffnen – und kriegt nur Schrott

Da hat ein Diablo 4-Fan wohl richtig Glück im Unglück.

Höllenfluten gehören eigentlich mit zu den besten Diablo 4-Aktivitäten, an denen ihr nach dem Ende der Kampagne teilnehmen könnt. Sie können euch nicht nur jede Menge Legendarys beschweren, sondern sind obendrein auch noch spaßig. Immerhin sorgt das Sammeln von anomaler Glut für reichlich Adrenalin. Ein Fan hat das jetzt auf die Spitze getrieben.

Diablo 4-Fan flieht mit 1HP eine Minute lang vor einer Armada Monstern

Auch Höllenfluten waren von den zahlreichen Nerfs des unbeliebten Patch 1.1 betroffen. Wollt ihr jetzt die wertvollste Beutetruhe des Events öffnen, braucht ihr statt 175 ganze 250 Anomale Glut – diese Währung wird von getöteten Feinden während des Events fallen gelassen. Sterbt ihr dabei allerdings selbst, verliert ihr die Hälfte der Glut.

Wer also die beste Chance auf gutes Loot haben will, sollte auf jeden Fall versuchen zu überleben. Ein Fan hat jetzt auf Reddit sein eigenes Höllenflut-Kunststück geteilt. In dem Video sehen wir seine Zauberin, die sich mit einem einzigen Lebenspunkt und 247 der benötigten 250 Glut durchschlägt – und das komplett ohne Heiltränke.

Als wäre der Bulk an Monstern, von dem sie verfolgt wird, nicht schon schlimm genug, läuft die Höllenflut auch noch in einer Minute aus. Tatsächlich schafft der Fan es aber irgendwie, die Minute nicht nur zu überstehen, sondern auch die nötige Glut zu sammeln, um die Beutetruhe noch vor Ablauf des Events zu öffnen.

Hier könnt ihr euch die durchaus unterhaltsame Tat anschauen:

Und war es das wert? Allem Anschein nach nicht. Am Ende entspringt der Truhe gerade mal ein einziges heiliges legendäres Amulett. Laut dem Fan war es "auch noch Schrott".

Immerhin sorgt der Post bei vielen Fans aber für Belustigung, während andere gar mitfiebern. "Das hat mir Angstzustände gegeben", schreibt etwa einer, während ein anderer witzelt: "Wenn ich Höllenfluten mache, frage ich mich immer, wo die Gegner hin sind. Jetzt weiß ich, dass sie dich jagen."

Ein weiterer Fan fragt aber auch, warum die Zauberin nicht einfach auf ihr Pferd gestiegen ist, damit die Feinde aufhören, auf sie loszugehen. Die simple Antwort darauf: "Ich habe einfach nur gleichzeitig Panik geschoben und gelacht. Das ist mir gar nicht in den Kopf gekommen."

Habt ihr selbst schon solch ähnlich intensive Situationen erlebt?