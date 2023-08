'Laaaaauf!' - Diablo 4-Fan wird auf Level 2 vom Butcher überrascht und bekommt am Ende nur Schrott von ihm

So früh im Spiel dürfte wohl niemand mit dem Butcher rechnen.

Die erste Begegnung mit dem Butcher ist für viele Fans in Diablo 4 eine ziemlich miese Erfahrung. Der Boss kann mit einer geringen Wahrscheinlichkeit in Dungeons, Kellern und Höllenfluten auftauchen. Entsprechend kann es gut und gerne mal 50 oder mehr Level dauern, ehe ihr ihm zum ersten Mal begegnet. Und auch dann braucht ihr gute Ausrüstung, um ihn zu besiegen.

Etwas, was ein Fan definitiv nicht hatte, dem der Butcher bereits auf Level 2 über den Weg gelaufen ist. Trotzdem hat er den fiesen Schlächter gelegt.

Diablo 4-Fan trifft den schwächsten Butcher im ganzen Spiel

Auf Reddit hat der Fan seine Begegnung mit einem Screenshot geteilt. Darauf ist der wohl schwächste Butcher im ganzen Spiel zu sehen: Der Boss befindet sich nämlich gerade mal auf Level 1 und scheint gleich im allerersten Story-Dungeon auf den Fan gewartet zu haben.

Glück im Unglück: Was für die meisten Neulinge wohl den sofortigen Tod bedeutet hätte, war für diesen Fan kein unüberwindbares Problem. Bei seiner Level 2-Zauberin handelt es sich nämlich nicht um seinen ersten Charakter.

Zwar trägt die gute noch kein einziges Stück Rüstung an der Haut, hat aber schon eine ganze Menge Skills freigeschaltet – möglich wird das durch das Renown-System und die Lilith-Statuen. Damit hat User Darksnipsy nämlich bereits mehrere Skillpunkte und Boni charakterübergreifend freigeschaltet und kann seine Zauberin mit mehr als nur einer Kernfähigkeit ausstatten.

"Meine Werte sind ziemlich absurd für so ein niedriges Level. Also war es ein einfacher Kampf :)" Darksnipsy

So richtig gelohnt hat sich der Kampf aber wohl dennoch nicht. Normalerweise droppt der Schlächter nämlich garantiert ein legendäres Item – das gilt allerdings erst, sobald der Charakter Level 15 erreicht hat. Darksnipsy dagegen musste sich mit einem gewöhnlichen Zweithand-Item auf Level 1 zufrieden geben.

Die Fans sind beeindruckt

Auch wenn Darksnipsy durchaus einige Vorteile mit in den Kampf gebracht hat, zeigen sich die Fans doch ziemlich beeindruckt von der Leistung. Viele hätten die Konfrontation gar nicht erst gewagt und schreiben in den Kommentaren etwa "Laaauf!" oder "Ich trag doch nur Unterwäsche, lass mich in Ruhe, Butcher!"

Andere erzählen ähnliche Storys von ihren ersten Begegnungen mit dem Butcher, die weniger gut ausgegangen sind. User holysnowva berichtet etwa, dass sein Hardcore Zauberer in drei seiner vier ersten Dungeons bereits auf den Butcher getroffen sei: "Ich bin alle drei Male wie ein Baby weggerannt."

Würdet ihr euch dem Butcher auf Level 1 stellen?