102 Truhen und nichts drin: Frustrierte Diablo 4-Fans suchen verzweifelt zornerfüllten Ansucher für die Saison-Reise

Auch bei den Season-Mechaniken läuft nicht alles glatt...

Diablo 4 ist vor über einer Woche in die erste Season gestartet und das neue Spielerlebnis läuft nicht so, wie sich das die meisten Fans wünschen. Neben Klassen-Nerfs läuft auch bei den neu eingeführten Mechaniken nicht alles rund, wie mehrere Reddit-Beiträge zeigen. Ein Ansucher (Invoker), also eines der neuen Items für die Komplettierung der Saisonreise-Ziele, ist einfach zu schwer aufzutreiben.

Diablo 4-Fans suchen verzweifelt in Truhen nach dem begehrten Item

"103 Truhen später hat mein Freund es endlich bekommen, die Drop Rate ist verrückt. Zornerfüllter boshafter Ansucher [wrathful malignant invoker]", berichtet ein Diablo 4-Fan auf Reddit. Mit dieser Geschichte ist er oder sie nicht alleine, wie andere Beiträge und auch dieser Kommentar eines weiteren Users zeigt:

Habe nicht einen gefunden, bei tonnenweise Farming.

Die Zahlen variieren, aber das Problem bleibt immer dasselbe: Spieler*innen können einfach den gewünschten Ansucher nicht finden oder brauchen zumindest sehr lang dafür. Die Gegenstandstruhen, die Invoker enthalten, erweisen sich für viele als Quelle großen Frusts. Sie droppen einfach nicht den richtigen Ansucher.

Noch ein weiterer Reddit-User bemerkt in seinem Beitrag:

Habe 50+ [Gegenstandstruhen mit] unterschiedlichen Anrufern geöffnet. Mit einer Chance auf zornerfüllte Anrufer, haben sie gesagt...

Im Clip können wir sehen, dass auch diese Truhen wieder nicht das passende Item gedroppt haben. In einem weiteren Kommentar berichtet der Diablo 4-Fan, bei der 85. Truhe endlich Erfolg gehabt zu haben. Dass unterschiedliche Items einfach zu selten sind und für Frust sorgen, kennen wir bereits von anderen Fällen in Diablo 4.

Der Ansucher ist ein Ziel der Saisonreise, wenn auch kein verpflichtendes

Dass so viele verzweifelt nach dem Invoker suchen, hat zwei Gründe. Zum einen lassen sich mit dem Item wirklich starke Herzen finden, zum anderen wird er für ein Ziel der Saisonreise (in Etappe 3) benötigt. Diese ist in sieben Etappen unterteilt und um weiterzukommen, müssen wir die gelisteten Ziele abschließen.

Das entsprechende Etappen-Ziel in Etappe 3 lautet:

Die Seuche austreiben: Verwendet einen Zornerfüllten boshaften Ansucher in einem Tunnel der Boshaftigkeit nach Abschluss oder Überspringen der Kampagne.

Hier seht ihr einen Teil der Ziele für die Saisonreise in Season 1.

Wer den passenden Ansucher nun nicht bekommt, steckt nicht gleich fest: Zum Fortschreiten in der Etappe ist es nicht notwendig, alle Ziele abzuschließen. Dafür sind nur 10 von 13 Zielen erforderlich. Trotzdem möchten natürlich manche Spieler*innen die Saison komplettieren und alle Aufgaben erfüllen.

Wie geht es euch mit den zornerfüllten boshaften Ansuchern oder auch den Herzen? Habt ihr auch Probleme, zu finden, was ihr braucht oder seid ihr mit den Drop Rates und Gegenstandstruhen zufrieden?