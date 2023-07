Für den Fund besonders mächtiger Items braucht es in Diablo 4 auch eine ordentliche Portion Glück.

Die Suche nach Items mit hohem Level kann in Diablo 4 gleichermaßen motivierend wie frustig sein. Für die ganz mächtigen Dinger ist aber auch stets eine ordentliche Portion Glück und Zufall erforderlich. Vor wenigen Tagen berichteten wir beispielsweise über jemanden, der beim NPC-Händler ein Schwert mit Item-Level 822 angeboten bekam.

Und ähnlich große Augen wie dieser Spieler dürfte auch Reddit-Nutzer jaltman1 gemacht haben. Der teilte nämlich ein Item, das er im Spiel für eine Quest bekommen hat. Es handelt sich um den Streitkolben "Borzas Knochenbrecher" als mächtigen Ahnengegenstand. Das Item-Level? Satte 837!

Hoher Item-Wert, trotzdem Ernüchterung

Eine konkrete Quest nennt jaltman nicht, wundert sich aber über das Item-Level, weil er dachte, dass 820 das höchste der Item-Level-Gefühle wäre. In den Kommentaren gibt es eine Einordnung. So schreibt User Mztekal beispielsweise:

"Betitelte Items können über 820 gehen, haben aber 1 Affix weniger"

Und Significant_Bill7040 ergänzt:

"Das sind Gegenstände von benannten Bossen auf der Karte. Sie können bis zu 840 gehen, haben aber nur 3 Stats."

So verlockend der hohe Item-Wert auch sein mag, wird der Streitkolben im entsprechenden Reddit-Thread eher als schwach eingestuft und auch jaltman1 kommentiert seinen Fund mit einem "zu schade, dass er mies ist". Ein Glückspilz bleibt er dennoch.

