Vergesst nicht die armen Händler in Diablo 4!

Wer in Diablo 4 auf die Jagd nach wertvoller Ausrüstung geht, wird wohl am ehesten die Endgame-Dungeons oder die Höllenfluten anpeilen. Aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, einfach zum nächstbesten Händler zu laufen und dort euer Glück zu versuchen? Falls die Antwort nein lautet, habt ihr vielleicht den ein oder anderen Schatz verpasst, wie der Fund eines Fans jetzt beweist.

Diablo 4-Fan kann mächtige Waffe einfach beim Händler kaufen

Auf Reddit hat User Syuveil_Vellweb seinen Händlerfund geteilt. Ganz unten in der Liste der Angebote stellt der Waffenhändler dort auch das Zweihandschwert "Champion's Ire" zum Verkauf. Die Waffe kommt mit einem Item-Level von 822 daher und verursacht 2.504 Schaden pro Sekunde.

Zum Vergleich: Die sechs seltensten einzigartigen Gegenstände in Diablo 4 haben jeweils ein Item-Level von 820. Was sie so wertvoll macht, sind aber natürlich auch ihre Buffs und besonderen Aspekte, die verdammt mächtig sind – da kann ein "nur" seltenes Schwert natürlich nicht annähernd mithalten.

Auch der Gegenstand mit dem bisher höchsten gefundenen Level in Diablo 4 liegt noch einmal deutlich darüber.

Ganz billig ist das Schwert natürlich auch nicht: Beim Händler müsstet ihr dafür glatte 883.332 Gold hinblättern. Eine durchaus stolze Summe, auch wenn ihr im Endgame selten mit Geldproblemen zu kämpfen haben solltet, wenn ihr nicht gerade alle Talente oder Paragon-Punkte eures Level 100 Charakters zurücksetzen wollt.

Sogar Legendaries könnt ihr beim Händler finden: Der kurze Gang zum Händler kann sich also durchaus lohnen, wenn ihr gerade mal in der Stadt unterwegs seid. Allerdings sind die Waren hier natürlich auch vom Zufall abhängig, ihr könnt also auch ein weitaus schlechteres Angebot vorfinden.

Braucht ihr aber übergangsweise neue Ausrüstung, kann es sich durchaus lohnen. Fans haben nämlich sogar schon legendäre Gegenstände beim Händler entdeckt. Die sind natürlich nochmal deutlich teurer und mit Sicherheit auch seltener, aber dafür eine umso schönere Überraschung.

Schaut ihr regelmäßig bei den Händlern in Diablo 4 vorbei oder ignoriert ihr sie komplett?