Mit HC-Charakter in Weltboss gespawnt - Diablo 4-Spieler ist der größte Pechvogel aller Zeiten

So viel Pech wie dieser Diablo 4-Fan muss man auch erstmal haben.

Hardcore-Charaktere haben es in Diablo 4 aber auch nicht leicht. Sterben sie im Spiel, respawnen sie nicht etwa, sondern bleiben dauerhaft tot. Umso fieser ist es dann, wenn der Tod eines solchen Charakters durch einen dummen Zufall passiert. So auch bei diesem Fan, der wortwörtlich zur falschen Zeit am falschen Ort war.

Hardcore-Charakter wird in Sekunden von Weltboss zermatscht

Der Fan hat sein Unglück in einem Video auf Reddit mit den Worten "Ich bin ein Idiot" geteilt. Darin ist zu sehen, wie er den Charakter lädt und im Spiel spawnt – nur um direkt in einer Giftpfütze vor den Füßen von Weltboss Ashava zu landen.

Aus der Giftpfütze kann er sich noch mit einem Satz retten, wird dann aber kaum eine Sekunde später von der AoE des Bosses gekillt.

Hier könnt ihr euch das Ganze samt tragischem Todesschrei ansehen:

So viel Pech muss man aber auch erstmal haben, schließlich spawnen die mächtigen Weltbosse nur rund alle sechs Stunden. Da ist es schon fast ein Kunststück, versehentlich genau auf einem von ihnen zu landen.

Noch dazu hat der Fan mit seinem Hardcore-Charakter auf World Tier 1 gespielt, wo der Tod eher selten ein Problem ist. Immerhin war der Charakter aber auch erst Level 27, allzu viel Spielzeit geht dem Fan also nicht verloren.

Das sagen andere Fans

In den Kommentaren unter dem Video zeigen sich viele Fans äußerst amüsiert über das Missgeschick und geben wenig hilfreiche Tipps wie "Weich in die andere Richtung aus :))" oder bedanken sich für den Lacher. Nützlicher ist dagegen schon der Kommentar von Livid_Grapfruit_813.

Der Fan empfiehlt, mit Hardcore-Charakteren grundsätzlich in eine Stadt zu reisen bevor man sich ausloggt, damit solche Missgeschicke nicht passieren können. Außerdem solle man jedes Mal seine Tränke auffüllen, bevor man die Stadt verlässt.

Der Thread-Ersteller reagiert darauf mit einem amüsierten "Mein guter Herr oder meine Dame, das sind nicht die Handlungen eines Idioten!" mit Verweis auf den Titel seines Videos.

Habt ihr selbst schon solche Missgeschicke mit Hardcore-Charakteren in Diablo 4 erlebt?