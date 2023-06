„Was für ein Bullshit-Tod“ - Diablo 4-Streamer züchtet 172 h-Charakter hoch und wird plötzlich „von der Umgebung“ niedergemetzelt

Willkommen in der Hölle, tapferer Krieger.

Schlimmer kann es wohl kaum kommen: Im Hardcore-Rennen um die Verewigung auf einer Lilith-Statue hat ein Diablo 4-Streamer einen bitteren Ingame-Tod erleiden müssen. Sein Charakter war bereits auf Level 91 und der Spieler hatte 172 Stunden in ihn investiert. Doch durch einen bitterbösen Bug hat er nun seinen Charakter und somit auch seinen gesamten Spielfortschritt verloren.

Diablo 4: Hardcore-Spieler verliert Charakter auf Level 91 durch Bug

Was ist passiert? Quin69 ist mit seinem Druiden in einem Albtraum-Dungeon, also einer schwerer Variante eines Dungeons unterwegs. Nach einem erbitterten Kampf will er sich aus dem Dungeon in die Stadt teleportieren, doch im Ladebildschirm stürzt sein Spiel plötzlich ab.

Nachdem er sich wieder einloggt, erhält er die traurige Nachricht, dass sein Charakter gefallen ist. Er kann es gar nicht fassen, dass er durch einen dummen Bug gestorben ist. Er lässt seine Wut an einer Trainingspuppe aus, auf die er wie wild einschlägt, und schreit durch die Gegend. Auch seine Mikrowelle muss dran glauben,

Seinen Tod könnt ihr hier erleben:

Ein Streamer-Kollege sieht die Schuld bei dem Betroffenen selbst. Man sei ein Idiot, wenn man sich so wie er verhalten würde. Doch Quin69 ist nicht alleine: Auch andere Spieler haben ihren Charakter durch einen Server-Disconnect oder andere Bugs verloren.

Andere Streamer reagieren ebenfalls auf seinen Tod und haben mitfühlende Worte für ihn:

„Das ist unglaublicher Bullshit. Das Spiel ist es nicht wert, im Hardcoremodus gespielt zu werden, wenn man seinen Charakter durch einen Disconnect, Spielabsturz oder was auch immer das ist verliert.“

„Das ist schrecklich.“

Was könnte der Grund sein? Die Community auf Reddit rätselt, was genau die Ursache für den Tod sein könnte. Als Grund wird nämlich die „Umgebung“ genannt. Möglicherweise ist die Schutzblase verschwunden und das Blitz-Ding hat den Spieler getötet oder der Charakter war in einer Zeitschleife beim Teleportieren gefangen.

Dadurch könnte der Charakter in den Status vor dem Teleport zurückversetzt worden sein. Da sich der Raum voller Gegner befand und Quin69 keinen Einfluss mehr auf das Geschehen hatte, könnte der Charakter ohne jegliche Bewegung in einem Raum voller Mobs gefangen gewesen sein. Kein schöner Ingame-Tod:

Was das Endgame von Diablo 4 sonst noch zu bieten hat, erfahrt ihr im folgenden Video:

12:47 Das Endgame in Diablo 4 wird noch komplexer als gedacht

Darum geht es beim Wettrennen von Diablo 4

Quin69 scheidet somit wohl aus dem Rennen von Blizzard aus. In der Hardcore-Herausforderung müssen Spieler*innen Level 100 im schwersten Modus erreichen, um den Namen auf eine riesige Lilith-Statue eingraviert zu bekommen.

Hat ein Charakter das Ziel erreicht, muss das mit dem eigenen Battle.net-Battletag und einem Foto oder Video unter dem Hashtag #Diablo4Hardcore bewiesen werden. Doch bei einem vorzeitigen Tod heißt es: Von vorne anfangen.

Was für dumme Tode habt ihr bereits in Diablo 4 erlebt?