Diablo 4 - Mehr Heiltränke bekommen und upgraden

Für den großen Kampf gegen Lilith braucht ihr alle Hilfe, die ihr bekommen könnt. Schnappt euch also so viele Heiltränke wie möglich.

Heilung in der Diablo-Serie haben eine interessante Reise hinter sich. In jedem Teil werden die kleinen roten Lebensretter komplett überarbeitet. Musstet ihr in Diablo 2 noch Gürtel und Inventar mit Tränken vollstopfen, so hattet ihr in Diablo 3 nur einen einzigen Trank mit einer langen Abklingzeit.

Diablo 4 geht hier einen Mittelweg. Ihr habt nun mehrere Aufladungen, die ihr im Feld mit roten Kugeln auffüllen könnt. Gehen sie euch allerdings im Bosskampf aus, dann findet ihr euch schnell auf dem örtlichen Friedhof wieder. Daher zeigen wir euch, wie ihr aus jedem Trank das Maximum herausholt.

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Tränke verbessern bei Alchemist*innen

Nachdem ihr die erste Stadt des Spiels erreicht habt, Kyovashad, erhaltet ihr eine Quest, bei der ihr die Einrichtungen der Ortschaft besuchen sollt. Darunter auch Veroka die Alchemistin. Dort erhaltet ihr ein kurzes Tutorial, wie ihr eure Heiltränke verbessern könnt.

Ab hier solltet ihr alle paar Level zu einer Alchemist*in eures Vertrauens zurückkehren, um euren Tränken einen Boost zu verpassen. Macht ihr das nicht, dann könnt ihr auf späteren Leveln nicht mehr gegen den Schaden von Bossen und Monstern gegenheilen.

Stufe Trankname Zutaten Wirkung 1 Schwacher Heiltrank Heilt sofort 17 Leben & 35% des maximalen Lebens über 3 Sek. 10 Winziger Heiltrank 2 Galgenrebe Heilt sofort 48 Leben & 35% des maximalen Lebens über 3 Sek. 20 Geringer Heiltrank 15 Galgenrebe

5 Beißbeere

400 Gold Heilt sofort 80 Leben & 35% des maximalen Lebens über 3 Sek. 30 Leichter Heiltrank 20 Galgenrebe

10 Beißbeere

5 Zermahlene Tierknochen

470 Gold Heilt sofort 141 Leben & 35% des maximalen Lebens über 3 Sek. 45 Mittlerer Heiltrank 20 Galgenrebe

12 Heulermoos

5 Dämonenherzen

900 Gold Heilt sofort 255 Leben & 35% des maximalen Lebens über 3 Sek. 60 Starker Heiltrank 27 Galgenrebe

15 Rotamin

5 Fahlzunge

1.700 Gold Heilt sofort 378 Leben & 35% des maximalen Lebens über 3 Sek. 70 Großer Heiltrank 36 Pestschatten

18 Lebenshut

5 Grabstaub

5 Engelshauch

2.500 Gold Heilt sofort 559 Leben & 35% des maximalen Lebens über 3 Sek. 80 Erheblicher Heiltrank 10 Engelshauch

27 Rotamin

27 Beißbeere

27 Pestschatten

27 Lebenshut

27 Heulermoos

5 Teufelsrose

5.000 Gold Heilt sofort 872 Leben & 35% des maximalen Lebens über 3 Sek. 90 Überragender Heiltrank 10 Vergessene Seele

20 Engelshauch

10 Teufelsrose

20 Grabstaub

36 Pestschatten

20 Dämonenherzen

36 Heulermoos

12.500 Gold Heilt sofort 1.274 Leben & 35% des maximalen Lebens über 3 Sek.

Einige Materialien sind schwerer zu bekommen als andere. Gerade Zermahlene Tierknochen können ein Problem sein, wenn ihr zu lange im ersten Akt bleibt, denn erst die Tiere im zweiten Akt lassen die Kochen häufiger fallen. Solange ihr aber alles aufsammelt, was Gegner fallen lassen und Pflanzen am Wegesrand mitnehmt, solltet ihr keine Schwierigkeiten haben.

Mehr Heiltränke bekommen

Nun hilft es leider wenig, wenn jeder Heiltrank euch stärker heilt, ihr aber nach vier üblen Boss-Treffern auf dem Trockenen sitzt. Daher solltet ihr euch auch unbedingt mehr Tränke besorgen, wenn ihr Lilith die Stirn bieten wollt. Die erhaltet ihr aber nicht von Alchemist*innen, sondern über das Ruhm-System.

In jedem Gebiet könnt ihr über Ruhm einen zusätzlichen Heiltrank für alle aktuellen und zukünftigen Charaktere freispielen.

In jedem der fünf Gebiete von Diablo 4 sammelt ihr mit euren Aktionen Ruhm. Dies geschieht durchs Aufdecken der Karte, das Abschließen von Dungeons oder Quests. Besonders lukrativ sind die drei Festungen, die in jedem Gebiet auf ihre Befreiung warten.

Habt ihr genügend Ruhm angesammelt, dann schaltet ihr zwei Dinge frei. Zum einen gibt es einen Erfahrungs- und Goldbonus für euren Charakter. Zum anderen schaltet ihr permanenten Bonus für alle eure Charaktere frei.

Die zweite Ruhmbelohnung jedes Gebiets ist ein zusätzlicher Heiltrank, sodass ihr am Ende auf neun Heiltränke kommt. Das gilt auch für neue Charaktere, die ihr erstellt. Hier ist aber noch nicht Schluss. Dank mancher Ausrüstung könnt ihr sogar noch mehr Tränke bekommen.

Welches Heiltrank-System der Diablo-Reihe mögt ihr am liebsten?