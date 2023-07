Diablo 4: Totenbeschwörer-Skill zerstört das Spiel für alle und wird von Blizzard generft

Blizzard hat einen recht schwachen Skill des Necros noch weiter generft, weil er das Spiel zum Absturz brachte.

Totenbeschwörer haben es in Diablo 4 nicht immer leicht. Seit Start der Beta wurde neben dem Druiden keine zweite Klasse so oft generft und gebufft wie der Necro. Jetzt musste Blizzard den Guten erneut schwächen, weil er das Spiel für alle zum Absturz brachte – kein Scherz! (via Blizzard)

Um diesen Totenbeschwörer-Skill geht es

Die verbesserte Blutlanze. Konntet ihr vor Hotfix 1.04 noch unendlich viele Feinde mit dem Skill durchdringen, geht das ab sofort nur noch mit ganzen 10. Zudem wurde der "Aspekt des hungrigen Blutes" so generft, dass er nur noch drei Blutlanzen abfeuert.

Was sich mit Hotfix 1.04 noch alles geändert hat, das lest ihr hier:

Blutlanze bringt Spiel zum Absturz - und zwar für alle

Dass regelmäßig Skills der fünf Klassen generft oder gebufft werden, ist soweit kaum der Rede wert. Erst recht nicht bei der Blutlanze, die nicht gerade zu den beliebtesten aller Necro-Skills zählt.

Das große Kuriosum ist jedoch, dass besagte Fähigkeit des Necros so viele Feinde durchbohren und die Blutlanze generell so oft heraufbeschworen werden konnte, dass Diablo 4 nicht nur für euch als Spieler abstürzen konnte, sondern auch für alle jene, die sich in eurer Nähe befanden. So berichteten viele Spieler*innen von Abstürzen, Rucklern und sogar Bluescreens, wenn der Necro in der Nähe mit der Blutlanze wütete. (via GameStar)

Blizzard selbst kommentiert den Nerf folgendermaßen:

(...) die Blutlanze war so gut für Nekromanten, dass sie das Spiel zum Absturz gebracht hat! Dies ist eine vorübergehende Lösung (...)

Rettung für die Blutlanze bereits in Season 1?

Die gute Nachricht ist jedoch, dass Blizzard die Blutlanze nicht einfach versauern lässt, sondern sich aktuell aktiv um das Problem kümmert.

So soll zumindest die Funktionsweise des legendären Aspekts 'Aspekt des hungrigen Blutes' überarbeitet werden, was in "Season 1 oder kurz danach" geschehen soll. Ob auch die Verbesserte Blutlanze wieder zu alter Stärke zurückfindet, ist derweil noch unklar.

Habt ihr auf die Blutlanze bei eurem Necro gesetzt oder habt ihr den Skill eher links liegen lassen?