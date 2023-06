Diablo 4 Totenbeschwörer Build - Die beste Skillung zum Leveln

Totenbeschwörer*innen waren schon immer die beste Klasse, wenn ihr gern mit Beschwörungen und Pets spielt.

Seit Diablo 2 und dem DLC zum dritten Teil sind Totenbeschwörer*innen nicht mehr aus dem Heldenkader Sanktuarios wegzudenken. Mit Knochen, Flüchen, Blut und lebenden Toten erobern sie jedes Schlachtfeld. Das ist auch in Diablo 4 nicht anders, wo ihr wieder ein kleines Heer in den Kampf führen könnt. Oder ihr opfert eure knochigen Freunde und zieht mit drei mächtigen Buffs in die Schlacht.

Leveln mit Totenbeschwörer*innen ist sehr einfach, da ihre Skelette den meisten Schaden kassieren, während sie selbst eine unterstützende Rolle einnehmen. Daher konzentrieren wir uns auf dem Weg bis Level 50 voll auf Beschwörungen und wie ihr die manchmal etwas zerbrechlichen Skelette am Leben haltet.

Gemeinsam stärker

Ziel des Builds ist es, dass Gegner euch gar nicht erst erreichen, sondern von euren normalen Skeletten blockiert werden, während der Golem und die Skelett-Magier den Hauptschaden verursachen. Ihr unterstützt währenddessen mit Dunkelheit-Fähigkeiten, mit denen Gegner mehr Schaden durch eure Beschwörungen erleiden.

Mit den richtigen Aspekten kann es auf dem Bildschirm ganz schön voll werden.

Zusätzlich versucht ihr mit dem Build möglichst viele Leichen zu erzeugen, damit ihr entweder eure Armee heilen, neue Skelette beschwören oder sie mit Leichenexplosionen unterstützen könnt. Greifen erstmal alle Elemente ineinander, dann besiegt ihr die meisten Bosse des Spiels, ohne einen einzigen Schadenspunkt zu kassieren.

Skillung im Detail

Skillt bei den Basisfähigkeiten Zersetzung und verbessert es früh auf Zersetzung des Akolythen. Zersetzen hat gleich zwei praktische Eigenschaften, die ihr unbedingt haben wollt. Der Zauber lässt alle paar Sekunden eine Leiche entstehen, was wichtig ist, solltet ihr mal sterben und keine Leichen zur Beschwörung verfügbar haben. Außerdem verursachen eure Diener 10% mehr Schaden bei zersetzen Zielen. Win-Win.

Nehmt als Kernfähigkeit Schnitter, samt der Verbesserung Übernatürlicher Schnitter. Schnitter verursacht sehr guten Flächenschaden und macht mehr Schaden, je mehr Beschwörungen ihr habt. Nehmt auch das passive Talent Geschundenes Fleisch, um noch mehr Leichen zu erzeugen.

Im nächsten Knoten ist Leichenexplosion die beste Wahl. Der Zauber reicht oft aus, um mit einer Kettenreaktion an Toten ganze Räume von Gegnern zu leeren. Skillt auch Verpestete Leichenexplosion für mehr Dunkel-Schaden. Das wird später noch wichtig.

Vergesst auch nicht das passive Talent Beherrschung von Skelettkriegern. Ein weiteres gutes Talent ist Bluternte. Bei eurem Leichenverbrauch sehr praktisch, um noch mehr Schnitter zu zaubern.

Ihr könnt euch zurücklehnen und die Show genießen, während eure Skelette die Arbeit erledigen.

Nehmt im nächsten Knoten nur Beherrschung von Skelettmagiern mit. Die Flüche sind zwar sehr mächtig, aber manchmal im Eifer des Gefechts fummelig zu nutzen.

Auch im nächsten Knoten nehmen wir kein aktives Talent. Aber die passiven Dunkelheit-Talente sind interessant. Lähmende Dunkelheit hat eine Chance Gegner zu betäuben und Schrecken lässt euch und eure Diener mehr Schaden an Gegnern verursachen, die betäubt sind.

Armee der Toten ist dann eure beste Wahl im vorletzten Knoten. Nicht, weil sie guten Schaden machen würde, sondern weil sie Leichen erzeugt und eure gesamte Skelettarmee wiederbelebt. Das kann euch gerade in Bosskämpfen oft den Hals retten. Skillt auch gleich alle passiven Talente, die euren Dienern helfen und die Beherrschung von Golems.

Der letzte Knoten sollte keine Überraschung sein. Mit Kalans Edikt schlagen eure Diener schneller zu. Der Bonus ist immer verdoppelt, da ihr auch immer mehr als sieben Diener aktiv habt.

Spielstil

Eigentlich müsst ihr selber nicht viel tun:

Zaubert Schnitter

Nutzt die Betäubung des Eisengolems

Skelette wiederbeleben und heilen

Leichen explodieren lassen

Armee der Toten ziehen, wenn ihr in Bedrängnis geratet

Ansonsten Zersetzung zaubern

Ihr lauft nur euren Skeletten hinterher und lasst sie den Großteil der Arbeit machen. Passt die Krieger an, je nachdem, was ihr braucht. Mit Plänklern könnt ihr einen Krieger mehr beschwören, Verteidiger sind im Nahkampf stabiler und Schnitter erzeugen noch mehr Leichen.

Bei den Magiern solltet ihr auf jeden Fall die Kältemagier wählen. Beide Möglichkeiten sind gut und ihr macht nichts falsch. Beim Golem solltet ihr aber hundertprozentig den Eisengolem wählen mit der Verbesserung, dass ihr Feinde mit seinem Angriff verwundbar macht. Damit schmelzen selbst große Gegnergruppen schnell weg.

Die Begleiter sind das Wichtigste! Achtet immer darauf, dass eure Armee bei voller Stärke ist, oder ihr werdet schnell überrannt. Zaubert daher regelmäßig Skelett, auch wenn ihr alle aktiv habt, um einen Priester zu beschwören, der alle heilt.

Der Weg bis Level 50

Alle passiven Talente haben wir schon oben abgehandelt, daher ein paar Tipps zu Aspekten. Versucht immer Aspekte anzulegen, mit denen ihr mehr Skelette beschwören könnt. Die findet ihr sehr oft und es lohnt sich diese Teile anzubehalten, selbst wenn ihr bessere Items findet. Zur Not löst ihr den Aspekt heraus und wendet ihn auf ein neues Ausrüstungsstück an. Gerade zusätzliche Skelettmagier sind Gold wert. Haltet auch Ausschau nach einem Aspekt, mit dem Skelettmagier Blizzard zaubern können.

