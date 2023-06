Diablo 4-Fans, die schnell leveln wollen, sind sehr unzufrieden mit den neuen Änderungen.

In Diablo 4 dreht sich bekanntlich vieles um den Grind: Schnell leveln, viel XP farmen und möglichst guten Loot bekommen. Das ging bis vor Kurzem am besten in einigen bestimmten Dungeons, die darum sehr beliebt waren. Dort gab es höhere Spawn-Raten für Elite-Gegner, was ein Hotfix aber geändert hat. Jetzt sind die Monsterhorden in allen Dungeons gleich niedrig, was bei vielen Spieler*innen für Entrüstung und Frust sorgt.

Darum geht's: Diablo 4 ist erst vor wenigen Tagen erschienen, aber natürlich kristallisieren sich schnell Strategien heraus, wie Charaktere am schnellsten Stufen aufsteigen können. Für das Power-Leveln eigneten sich einige Dungeons am besten, die von Blizzard jetzt aber abgeschwächt wurden.

Blizzard hat erklärt, mit dem neunten Diablo 4-Hotfix die Spawn-Raten der Elite-Gegner in Dungeons standardisiert zu haben. Das heißt, dass die beliebtesten Dungeons jetzt weniger XP abwerfen, weil sie euch weniger dichte und große Gegnerhorden entgegen werfen. Sehr zum Missfallen vieler Fans, die jetzt weniger Spaß haben und auch noch langsamer Leveln können.

Das Problem dabei: Die lohnenswertesten Dungeons wurden generft und auf das niedrigere Level der anderen Dungeons herunter gedrückt, anstatt die Dungeons zu buffen, die weniger XP abgeworfen haben und auf das Niveau der anderen anzuheben. Diese Tatktik wird generell von vielen Fans kritisiert, auch wenn es zum Beispiel um Klassen-Balancing geht.

Redditor TomCarterAA schreibt zum Beispiel:

"Verdammt nochmal, die Anpassung war das komplette Gegenteil von dem, was die Leute wollten."

So argumentieren die Fans: Alle anderen Aktivitäten in Diablo 4 würden viel zu wenig XP abwerfen, darum spielen sie eben die Dungeons, die sich richtig lohnen. Wenn denjenigen, die wirklich schnell leveln wollen, nun auch noch diese Zuflucht genommen wird, bleibe nicht mehr viel übrig und die Sache mache insgesamt weniger Spaß, da es ab Level 50 teils viele Stunden braucht, um auch nur eine Stufe aufzusteigen. (via: Reddit).

Die Lösung aus Fan-Sicht: Alle anderen Aktivitäten müssten einfach mehr Erfahrungspunkte geben, um ein ausgeglichenes Betätigungsfeld zu schaffen. Auch größere, dichtere Gegner-Massen wünschen sich in den Kommentaren wirklich viele Fans. Wie zum Beispiel bei den Rifts in Diablo 3.

Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr die Level- und XP-Möglichkeiten im Endgame? Welche Aktivitäten spielt ihr am liebsten, wenn ihr schnell Stufen aufsteigen wollt?