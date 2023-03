Diablo 4 Open Beta: Interaktive Map zeigt euch Dungeons, Strongholds, Lilith-Statuen + mehr

Für Diablo 4 gibt es bereits eine interaktive Karte mit zahlreichen Einträgen.

An diesem Wochenende startet Diablo 4 in die Open Beta. Dann können sich auch alle, die den Titel nicht vorbestellt haben in ein Gebiet der Spielwelt Sanctuary stürzen und dort Aufgaben erfüllen, Monster schnetzeln und sich gegen den Weltenboss zusammen tun.

Bereits in der Beta lassen sich schon zahlreiche Dinge erledigen, etwa Strongholds ausheben, Lilith-Altare finden oder Truhen aufspüren. Da die Welt von Diablo 4 offen angelegt ist, kann das natürlich mit etwas Sucherei verbunden sein, wenn man die Dinge auf eigene Faust finden möchte.

Wer keine Geduld dafür hat oder sich einfach mal einen Überblick über den Nebenkram in der Open Beta verschaffen will, kann das mithilfe der interaktiven Map machen, die unsere polnischen Kollegen und Kolleginnen von GamePressure veröffentlicht haben.

Diese Punkte werden euch auf der interaktiven Map angezeigt

Hier findet ihr zahlreiche Points of Interest, die euch genau zeigen, an welcher Stelle welche Aktivitäten oder Fundorte sind. Dazu gehören unter anderem:

Schnellreisepunkte

Dungeons

Strongholds

Lilith-Altare

Truhen

Nebenmissionen

etc.

Ihr könnt in der Übersicht sehen, dass die Karte auch bereits die anderen – in der Beta noch nicht zugänglichen – Gebiete der Spielwelt Sanctuary enthält, die dann ab dem Release der Vollversion im Juni mit Punkten aufgefüllt werden dürften.

Diablo 4: Alle Infos und Live-Ticker zur Open Beta

Die Open Beta von Diablo 4 läuft vom 24. März um 17 Uhr deutscher Zeit bis zum 27. März um 21 Uhr deutscher Zeit.

Anders als in der Early Access-Beta eine Woche zuvor könnt ihr nun mit fünf spielbaren Klassen auf Monsterjagd gehen.

Zur Wahl stehen der Barbar, Jägerin, Zauberin, Totenbeschwörer sowie der Druide. Insgesamt könnt ihr zehn Charaktere auf Stufe 25 bringen, der Fortschritt lässt sich dann aber leider nicht ins fertige Spiel übertragen.

Dessen Release ist für den 6. Juni geplant, Diablo 4 erscheint für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One sowie den PC.