Garantierte Legendarys in Diablo 4: Mit Patch 1.1.1 belohnen Schatzgoblins und Dungeon-Bosse euch endlich richtig

Bald lohnt es sich so richtig, Beute-Goblins zu schnappen.

Die Jagd nach der besten Ausrüstung gehört zu den wichtigsten Aktivitäten in Diablo 4 – nur leider nicht immer zu den spaßigsten, denn der Grind kann besonders seit den zahlreichen Nerfs von Update 1.1.0 durchaus ziemlich anstrengend werden.

Zum Glück soll der kommende Patch 1.1.1 hier an vielen Stellen Abhilfe schaffen und einige Kritikpunkte beheben. Eine dieser Änderungen betrifft die Schatzgoblins, die nun endlich lukrativer werden sollen.

Bestimmte Gegner droppen bald garantiert legendäres Loot in Diablo 4

Eigentlich sollte es in Diablo 4 ein ziemlich aufregender Moment sein, wenn uns ein Schatzgoblin über den Weg läuft. Die verschlagenen kleinen Wesen tragen nämlich stets einen Sack voller Loot bei sich, laufen aber weg, sobald sie uns entdecken. Wir müssen sie also schnappen, bevor sie sich aus dem Staub machen und uns dabei die ganze Zeit gegen Gegner erwehren.

Was eigentlich eine spaßige Gameplay-Mechanik sein sollte, hat aber bei vielen Fans schon zu Release für Enttäuschung gesorgt. Zu oft werfen die Schatzgoblins nämlich ziemlich nutzloses Loot ab, was den Aufwand überhaupt nicht wert ist.

Das haben auch die Entwickler*innen gemerkt und im letzten Campfire Chat zu Diablo 4 Besserung gelobt. Mit Erreichen eines bestimmten Levels erhaltet ihr von Schatzgoblins und anderen Bossen ab Patch 1.1.1 nämlich garantiert legendäre Ausrüstung:

Treasure Goblins droppen garantierte Legendarys, sobald ihr Stufe 15 seid

droppen garantierte Legendarys, sobald ihr Stufe 15 seid Dungeon-Bosse und Legions-Events droppen garantierte Legendarys, sobald ihr Stufe 35 seid (auch der Schlächter!)

Associate Director Joseph Piepiora erklärt im Livestream den Grund für die Anpassung:

Wenn du kein legendäres Item von etwas, das sich Schatzgoblin nennt, bekommt, fühlt sich das schlecht an. Wenn ihr in Zukunft einen Schatzgoblin auf der Map seht, wisst ihr, dass ihr ihn bekämpfen müsst. Ihr müsst ihn ausschalten. Ihr müsst ein Legendary von ihm bekommen.

Alles, was wir sonst bereits über Patch 1.1.1 wissen, könnt ihr hier nachlesen:

Viele Fans dürften sich besonders deshalb über diese Neuerung freuen, da sie einen Kritikpunkt angeht, der bereits seit Release im Spiel war und so hoffentlich für mehr Spaß bei der Jagd nach dem besten Loot sorgt.

Wann erscheint Update 1.1.1 für Diablo 4? Beim Campfire Chat wurde auch ein Release bekannt gegeben, demnach erscheint der Patch am 8. August. Bereits am Mittwoch davor, also am 2. August, werden die Patch Notes veröffentlicht.

Reicht diese Änderung aus, damit ihr euch auf Schatzgoblins stürzt?