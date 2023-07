Diablo 4 führt Änderung am Pferd ein, die ihr euch schon lange gewünscht habt

Blizzard führt durch Patch 1.1.1. eine oft gewünscht Änderung ein, die euer Pferd betrifft.

Am 08. August erscheint Patch 1.1.1. für Diablo 4, der viele Punkte ausbessern soll, die zum Start der ersten Season und teils zuvor schiefgelaufen sind. Um euch die Änderungen näher zu bringen, gab es am vergangenen Freitag eine weitere Ausgabe des Campfire-Chats, in der unter anderem Game Director Joe Shely mit dabei war.

Eine kommende Änderung euer Mount betreffend, die euch sicher freuen wird, hatte Shely während des Talks scheinbar vergessen und reichte sie im Anschluss via Twitter/X nach.

Reiten wird bald weit entspannter

Das Problem: Damit ihr euch schneller durch die große Open World bewegen könnt, erhaltet ihr zu Beginn von Akt 4 von Donan euer erstes Pferd. Ein großer Kritikpunkt der Diablo 4-Community in den vergangenen Wochen seit Release war jedoch, dass das Mount sehr oft an Hindernissen hängenbleibt.

Laut Shely soll sich das jedoch schon bald ändern. Er schreibt:

Wir machen es möglich, dass ihr mit dem Charge eures Pferds durch Barrikaden brechen könnt. Mir ist eingefallen, dass ich die Änderung während des heutigen Campfire Chats nicht explizit genannt hatte.

Überaus positives Feedback: In den Kommentaren unter Shelys Tweet wird die kommende Änderung überaus positiv aufgenommen, doch auch weitere Verbesserungsvorschläge das Mount betreffend werden geteilt.

So wird sich unter anderem gewünscht, dass der Cooldown für den Charge deutlich reduziert wird. Auch der generelle Cooldown für das Rufen des Pferds soll laut Wunsch angepasst und bestenfalls entfernt werden.

Die größten Änderungen von Diablo 4-Patch 1.1.1.

Zwar werden die Patch Notes zu Patch 1.1.1. erst am 02. August veröffentlicht, dank des Campfire Chats wissen wir jedoch bereits, welche Punkte im kommenden Update verbessert werden. Darunter:

Respec-Kosten werden um 40% gesenkt

Der Endgame-Grind von Level 50-100 soll deutlich reduziert werden

Barbaren und Zauberer werden gebufft, ihre Aspekte überarbeitet

Mehr Monster während Höllenfluten und in Albtraumdungeons

Diablo 4 ist am 20. Juli in die "Saison der Boshaftigkeit" gestartet und hat neben 6 Uniques und 7 legendären Aspekten ein neues Gameplay-Feature namens Entartete Herzen eingeführt, das stärkere Builds ermöglicht.

Welche Änderungen für das Pferd und generell Season 1 wünscht ihr euch noch? Oder seid ihr mittlerweile rundum zufrieden?