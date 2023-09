Diablo 4: Patch 1.1.4 kommt schon morgen und lässt euch endlich schneller Level 100 erreichen

Das steckt in Update 1.1.4 für Diablo 4.

Diablo 4 bekommt mit Patch 1.1.4 schon bald sein nächstes Update spendiert. Das fällt diesmal von den Patchnotes her etwas kleiner aus, bringt aber eine wichtige Quality of Life-Änderung für alle, denen der Grind zu nervig war. Wir fassen euch die wichtigsten Infos in Kürze zusammen und haben weiter unten die kompletten deutschen Patchnotes für euch.

Wann erscheint Patch 1.1.4? Am 12. September

Am 12. September Zu welcher Uhrzeit? Eine genaue Zeit gibt es nicht, aber die Updates gehen in der Regel gegen 19 Uhr deutscher Zeit live

Eine genaue Zeit gibt es nicht, aber die Updates gehen in der Regel gegen 19 Uhr deutscher Zeit live Gibt es einen Server-Down? Nein, ein Ausfall der Server wurde nicht angekündigt

Die wichtigste Änderung von Patch 1.1.4

Der Patch behebt häuptsächlich kleinere Bugs und einige Fehler, die den Fortschritt in bestimmten Quests blockieren konnten. Auch an der Zugänglichkeit wurde nochmal geschraubt, hier wurde nämlich ein Problem beseitigt, durch das der Screenreader die Namen von Gegnern nicht lesen konnte.

Die wohl interessanteste Neuerung für viele Spieler*innen dürfte aber direkt Season 1 betreffen. Hier wurde nämlich an einem der saisonalen Segen geschraubt. Die "Urne der Aggression" gibt euch jetzt nämlich für das Töten von Monstern bald nicht mehr 8% zusätzliche Erfahrung, sondern gleich satte 20% mehr.

Laut den Entwickler*innen soll das Fans besonders dabei helfen, Stufe 100 schneller zu erreichen und den Grind zu verringern.

Der Gesamterfahrungsbonus für den saisonalen Segen der „Urne der Aggression“ wurde von 8 % auf 20 % erhöht.

Kommentar der Entwickler: Wir haben den Gesamterfahrungsbonus der Urne der Aggression erhöht, um den saisonalen Segen wirkungsvoller zu machen und Spielern, die Stufe 100 anstreben, zu helfen, diese etwas schneller zu erreichen.

BEHOBENE FEHLER

Zugänglichkeit

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Screenreader die Namen von Gegnern nicht lesen konnte.

Quests und Events

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Gegenstände „Loraths Stangenwaffe“ und „Seltsames Amulett“ aus der Quest „Fehlende Teile“ nicht aufgehoben werden konnten, nachdem man sie fallen gelassen und die Stadt per Reittier wieder betreten hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Fortschreiten in der Quest „In Gedanken bei der Gans“ blockiert werden konnte, wenn der Spieler sich über das Stadtportal teleportierte oder das Spiel unmittelbar nach der Platzierung von Tavishs Dolch verließ.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Fortschreiten in der Quest „Vergiftete Herzen“ blockiert werden konnte, wenn der Spieler das Gebiet während Anetas Dialog mit Vera verließ.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Abschluss des Events „Würgende Masse“ nicht mit Gold belohnt wurde.

Sonstiges

Es wurde ein Fehler behoben, durch den eine Dialogoption für Kres nicht richtig angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Prozentsatz für den Abschluss der Saisonreise im Saisonmenü den Fortschritt des zuletzt angesehenen Kapitels anstelle des aktiven Kapitels anzeigte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Benachrichtigung, dass das Inventar voll ist, unerwartet erscheinen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Abschluss eines Ziels der Saisonreise der Tunnel der Boshaftigkeit keine Punkte brachte, wenn das Herz am Ende nicht eingefangen wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Voice-Over-Zeilen für die folgenden Spott-Emotes nicht wiedergegeben wurden: Ich vernichte Euch! Ihr werdet sterben! Ich zerreiße Eure Seele! Sterbt! Euer Untergang wartet!

Verschiedene visuelle, Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.

Viele Fans hatten sich seit Release unter anderem daran gestört, dass der Grind in Diablo 4 so eintönig und langwierig ist. Hier versucht Blizzard also offensichtlich, weiter gegenzusteuern. Ob das reicht um Spieler*innen zurückzuholen, die bereits abgesprungen sind, ist eine andere Frage.

Von daher: Wie sieht es bei euch aus, spielt ihr Diablo 4 noch oder habt ihr längst damit abgeschlossen? Kann das Update euch vielleicht gar zurückholen, falls ihr schon weitergezogen seid?