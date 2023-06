Diablo 4 bekommt einige Balance-Änderungen.

Diablo 4 ist seit der Nacht auf Freitag für Vorbesteller*innen spielbar und Blizzard hat in der Zwischenzeit bereits mehrere kleinere Fixes gebracht, die für Stabilität sorgen sollen. Patch 1.0.2d bringt aber auch gleich noch ziemlich umfangreiche Balancing-Anpassungen mit.

In dem Zuge warnt das Entwicklerteam alle die im Harcore-Modus unterwegs sind, damit diese keine böse Überarschung erleben, wenn sie sich auf ihre bisherige Stärke verlassen.

Das ändert sich mit Patch 1.0.2d

In Version 1.0.2d, die auf allen Plattformen ausgerollt wird, werden einige Anpassungen bei allen Klassen vorgenommen, also Barbaren, Druidinnen, Totenbeschwörer, Jägerinnen und Zauberer. Auch einige allgemeine Änderungenund Bug Fixes sind mit dabei. Beispielsweise spawnen jetzt weniger Schatzgoblins in PvP-Zonen.

Die umfassenden Änderungen sorgen dafür, dass manche Charakter-Fähigkeiten nützlicher sind, andere werden ein wenig zurückgestutzt. So wird unter anderem bei der Armee der Toten-Fähigkeit der Totenbeschwörerin der Cooldown verkürzt, während der Schaden erhöht wird. Auch beim Jäger wird der Schaden des Sperrfeuers erhöht.

Blizzard erklärt, man sei generell zufrieden mit den Klassen, müsse aber in manchen Fällen doch noch mal anpassen, um eine bessere Balance zu schaffen. Daher nehme man Änderungen in folgenden drei großen Bereichen vor.

Nerfs: Manche Builds und Klassen-Synergien fühlen sich laut Blizzard einfach zu stark an. Hier wird gegengewirkt.

Manche Builds und Klassen-Synergien fühlen sich laut Blizzard einfach zu stark an. Hier wird gegengewirkt. Boosts: Manche Builds und Klassen sollen noch einen kleinen Push bekommen, weil sie bisher nach Entwickler-Meinung zu schwach ausfieln.

Manche Builds und Klassen sollen noch einen kleinen Push bekommen, weil sie bisher nach Entwickler-Meinung zu schwach ausfieln. Paragon Glyphen: Auch diese werden generft, da sie von Blizzard als zu stark empfunden werden.

Warnung für Hardcore-Spieler*innen: Da der Patch dafür sorgen soll, dass Spielende nicht mehr "unvernünftig hohe Mengen an Schaden für lange Zeitperioden überleben können", spricht Blizzard eine Warnung für alle auf, die im härtesten Modus unterwegs sind. Falls ihr euch bisher auf eure enorme Stärke verlassen habt, solltet ihr mit dem Patch und eventuell weiteren Folge-Änderungen etwas vorsichtiger ausprobieren, um euren Charakter nicht zu verlieren.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Das sind alle Patch Notes für 1.0.2d

Änderungen bei der Barbarin:

Änderungen bei Fähigkeiten:

Challenging Shout

Damage Reduction gained from Skill Ranks reduced from 4% to 2%

Legendary Aspect Changes

Bold Chieftain's Aspect

Cooldown reduction per Nearby enemy reduced from 2.7-5.4 seconds to 1.0-1.9 seconds.

Maximum Cooldown reduction from 12 to 6 seconds.

Aspect of the Dire Whirlwind

Increased Critical Strike Chance per second reduced from 5-10% to 3-8%.

Maximum Critical Strike Chance bonus reduced from 20-40% to 9-24%.

Änderungen beim Druiden:

Änderungen bei Fähigkeiten:

Pulverize

Lucky Hit Chance reduced from 33% to 25%.

Lightning Storm

Damage increased from 32% to 40%.

Grizzly Rage

Damage bonus increased from 5/10/15% to 6/12/18%.

Class Specialization

Obsidian Slam

Kills required for bonus increased from 10 to 20.

Calm Before the Storm

Lucky Hit Chance reduced from 15% to 10%.

Passive Changes

Electric Shock

Damage bonus increased from 5/10/15% to 6/12/18%.

Legendary Aspect Changes

Shockwave Aspect

Damage reduced from 90-130% to 60-100%.

Crashstone Aspect

Critical Strike Damage reduced from 40-50% to 30-40%.

Lightning Dancer's Aspect

Flat damage increased from .5-.6 to .7-.8.

Änderungen beim Totenbeschwörer:

Änderungen bei Fähigkeiten:

Blood Lance

Damage increased from 67.5% to 80%.

Army of the Dead

Damage increased from 30% to 45%.

Cooldown reduced from 90 to 70 seconds.

Blood Wave

Damage increased from 90% to 120%.

Passive Änderungen:

Shadowblight

Damage increased from 20% to 22%.

Grim Harvest

Essence gained reduced from 3/6/9 to 2/4/6.

Serration

Critical Strike Chance reduced from .5/1/1.5% to .3/.6/.9%.

Death's Defense

Maximum Minion Life lost in a single damage instance reduced from 75/60/45% to 60/45/30%.

Class Specialization

Raise Skeleton

Skeleton Warrior attack damage increased by 10%.

Golem

Golem attack damage increased by 10%.

Blood Golem

Blood Golem Life drain damage increased from 40% to 90%.

Blood Golem Life drain healing from enemies hit increased from 4% to 5%.

Iron Golem

Iron Golem slam damage increased from 25% to 175%.

Iron Golem shockwave damage increased from 30% to 40%.

Necromancer Paragon Board Changes

Hulking Monstrosity

Golem Life and damage bonus increased from 30% to 40% Life.

Cult Leader

Damage bonus increased from 10% to 15%.

Änderungen bei der Jägerin:

Änderungen bei Fähigkeiten:

Twisting Blades

Advanced Twisting Blades Cooldown reduction per enemy hit reduced from .25 to .1 seconds.

Advanced Twisting Blades maximum Cooldown reduction reduced from 3 to 2 seconds.

Rapid Fire

Damage increased from 24% to 30%.

Dark Shroud

Damage Reduction per shadow gained from Skill Ranks reduced from .8% to .4%.

Dash

Enhanced Dash Critical Strike Damage bonus from 20% to 15%.

Caltrops

Damage increased from 30% to 40%.

Passive Changes

Concussive

Critical Strike Chance reduced from 5/10/15% to 4/8/12%.

Legendary Affix Changes

Repeating

Maximum Minion Life lost in a single damage instance reduced from 75/60/45% to 60/45/30%.

Änderungen bei der Zauberin:

Änderungen bei Fähigkeiten:

Arc Lash

Lucky Hit Chance reduced from 30% to 14%.

Glinting Arc Lash Cooldown reduction reduced from .25 to .15 seconds.

Teleport

Shimmering Teleport’s Damage Reduction duration reduced from 5 to 3 seconds.

Legendary Affix Changes

Aspect of Control

Bonus damage reduced from 30-40% to 25-35%.

General

Miscellaneous Class Changes

Druid Companions and Necromancer Minions

Maximum damage over time taken per damage instance reduced from 2% to 1% of maximum Life.

Paragon Board Changes

Rare Nodes

Player Attack Speed nodes reduced by 50%.

Glyphen:

All Glyph Bonus scaling has been reduced by ~34%, except for the following:

Critical Strike Damage Glyphs’ Bonus reduced by ~66%.

Vulnerable Glyphs’ Bonus reduced by ~66%.

Glyphs' Bonus to Rare nodes reduced by ~50%.

Glyphs' Bonus to Magic nodes reduced by ~40%.

Glyphs' Bonus to Cold/Fire/Lightning/Non-Physical/Physical nodes reduced by ~62.5%.

Monster-Änderungen:

Die Spawn-Rater aller Schatzgoblins in PvP Zonen wurde signifikant reduziert

Bug Fixes

Der Name des Light Bearer Mounts wurde gefixt.

Vom Schrank zum Shop gehen, wird nun den Shop richtig öffnen.

Ein Probleme wurde behoben, bei dem Zauberer Deep Freeze nutzen und das einen anderen Effekt beeinflusste, der sie einfror und sie permanent paralysierte.

Unterschiedliche Stabilitäts-Probleme und Crashs wurden angegangen.

Was haltet ihr von den Änderungen? Stimmt euch irgendwas davon skeptisch? Oder seid ihr eher zuversichtlich, dass es genau das gebraucht hat.