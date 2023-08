Diablo 4 fixt mit Patch 1.1.3 Gamebreaking-Bugs und die Patch Notes kommen noch heute

Patch 1.1.3 wird sich bestimmten Bugs widmen, mehr erfahren wir in Kürze.

Am 2. August ist der große und sehnlich erwartete Patch 1.1.1 für Diablo 4 live gegangen. Dieser hat einige Stellschrauben bewegt, um die Kritikpunkte auszuräumen, die sich seit Season-Beginn gehäuft hatten. So haben beispielsweise alle Klassen einen Buff erhalten.

Rund zwei Wochen später folgte bereits Version 1.1.2, die sich hauptsächlich Bugs und kleineren Verbesserungen annahm. Nun ist schon das nächste Update auf dem Weg. Was genau drinsteckt, erfahren wir heute, später am Tag. Ein bisschen was wissen wir aber bereits jetzt schon.

Patch 1.1.3 nimmt sich Bugs an, der Fans am Weiterspielen hindern

Wann kommt Version 1.1.3? Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt, der Patch erscheint aber nächste Woche.

Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt, der Patch erscheint aber nächste Woche. Auf welchen Plattformen wird der Patch ausgerollt? Der Patch kommt für alle Plattformen.

Der Patch kommt für alle Plattformen. Wann gibt's die Patch Notes? Die vollen Patch Notes will Blizzard noch heute veröffentlichen, vermutlich am frühen Abend deutscher Zeit. Das geht aus einem Tweet von Community Director Adam Fletcher hervor. Wir werden den Artikel für euch aktualisieren, sobald sie da sind.

Ebenfalls von Adam Fletcher wissen wir, dass der neue Patch sich unterschiedlichen Gamebreaking-Bugs widmen wird, also Fehlern, die Spieler*innen daran hindern, Fortschritt zu erzielen. Das hatte Fletcher bereits vor rund zwei Wochen im Blizzard-Forum geschrieben.

Anlass dafür war der Bericht eines Users, der erklärte, in einer bestimmten Quest nicht weiterzukommen, da es nicht möglich war, ein wichtiges Item aufzusammeln.

Der Community Director erklärte in seiner Antwort, Blizzard wisse, dass eine kleine Anzahl von Fans das Problem habe, bestimmte Quests nicht starten oder beenden zu können. Fletcher verspricht, dass sich Patch 1.1.3 diesen Themen widmen wird. Was darüber hinaus noch im Update stecken wird, erfahren wir, wenn die Patch Notes heute veröffentlicht werden.

Was haltet ihr von den Patches, die Blizzard seit Beginn von Season 1 veröffentlicht hat? Und seid ihr überhaupt noch voll bei der Season dabei und wartet schon auf die nächste?