Der Butcher ist schon in normaler Größer kein angenehmer Zeitgenosse.

Massiger Körperbau, riesige Hörner, aggressiver Blick: Der Butcher sorgte schon in vergangenen Diablo-Spielen für Angst und Schrecken, ist in der Serie mittlerweise ein echter Kult-Gegner geworden. So wie manche Spieler*innen in Diablo 4 hat man das Biest aber noch nicht gesehen.

Diablo 4-Fans treffen auf gigantischen Butcher

Darum geht's: Wie mehrere Diablo 4-Fans berichten, wurden sie in letzter Zeit in Alptraumdungeons von einem Butcher angegriffen, der mindestens doppelt so groß war wie in seiner "normalen" Form. Reddit-User IronHeart_777 brachte den Stein vor ein paar Tagen ins Rollen und postete in seinem Thread auf Reddit:

"Wir machen NM-Dungeons [...] als plötzlich diese absolute Bestie von Butcher einen Gang entlang auf uns zukommt."

Andere User meldeten ebenfalls Sichtungen von "Riesen-Butchern", worauf in den Kommentaren direkt Diskussionen über die Ursache für das Phänomen losbrachen. Handelt es sich möglicherweise um einen Glitch, einen Fehler im Spiel?

Ein Affix als Erklärung

Offenbar nicht. Denn so wie es scheint, ist ein ganz besonderer Dungeon-Modifikator oder Affix die Erklärung für den Monsterwuchs des Butchers. Genauer gesagt handelt es sich um den "Avenger" (dt. Rächer)-Affix. Der sorgt einerseits dafür, dass andere Monster in der Umgebung eines gekillten Monsters aggressiver werden und mehr Schaden verursachen.

Der Modifikator bewirkt aber offenbar auch, dass die von diesem Affix betroffenen Gegner auch wachsen und dadurch größer und bedrohlicher werden. Bei den meisten Feinden ist das allerdings nur schwer zu erkennen, weil das Wachstum nur sehr langsam vonstatten geht.

Was bedeutet das für den Riesen-Butcher? Wenn der Butcher schon derart gewachsen angreift, heißt das im Umkehrschluss, dass er abseits des Spielgeschehens gewartet haben muss, um immer wieder vom Avenger-Affix getriggert zu werden. Irgendwann entscheidet sich die KI dann offenbar, anzugreifen, nämlich in der monströsen Form. Und wir wissen nicht, wie es euch geht, aber irgendwie sorgt das bei uns für ein ziemlich mulmiges Gefühl.

Wurdet ihr schon mal von einem Riesen-Butcher angegriffen?