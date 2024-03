Die 15 besten Open-World Spiele, die ihr auf PS5 spielen könnt

Über fehlende Abwechslung in der Liste können wir uns nicht beschweren!

Open-World-Spiele bieten uns weitläufige und offene Welten, die uns im besten Fall zum Erkunden einladen und zum Staunen bringen. In ihnen laufen, reiten, fliegen, schwimmen und schwingen wir uns durch große Städte, Wälder, Sümpfe oder Wüsten.

In unserer Liste wollen wir euch die 15 besten Open-World-Spiele vorstellen, die ihr aktuell auf eurer PS5 spielen könnt. Die Sortierung haben wir anhand der Critic-Review-Wertungen auf Metacritic vorgenommen – das ist also kein Ranking nach GamePro-Wertungen.

Einige Informationen vorweg: Wir haben ausschließlich Spiele berücksichtigt, die ihr nativ – also in einer PS4- oder PS5-Version – auf eurer Konsole spielen könnt. Zudem müssen die Spiele über eine weitestgehend zusammenhängende Welt verfügen. Vertreter wie Baldur’s Gate 3 oder God of War, die über mehrere gleich große, frei begehbare, aber dennoch voneinander getrennte Gebiete verfügen, fallen damit raus. Alle Daten sind auf dem Stand des 17.03.2024. Los geht's!

15. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Metacritic: 87 (PS5) User-Score: 7.3 GamePro-Wertung: 94 Genre: Rollenspiel Release: 2023 Auch verfügbar auf: Xbox Series, PC

Mit Phantom Liberty und dem damit einhergegangenen Update 2.0 wurde Cyberpunk endlich zu dem Spiel, das es bereits zum Release sein wollte. Ein überarbeitetes Charaktersystem, Polizei, die uns wirklich verfolgt und die wahnsinnig spannende Story aus dem Addon selbst beindruckte nicht nur unseren Tester Stephan und schafft es damit verdient in die Top 15.

14. Diablo 4

1:43 Das neue Diablo 4-Gameplay lässt uns die Tage bis zum Release zählen

Metacritic: 87 (PS5) User-Score: 2.2 GamePro-Wertung: 86 Genre: Action-Rollenspiel Release: 2023 Auch verfügbar auf: Xbox Series, PC

Dass Diablo 4 in dieser Liste vertreten ist, wird wahrscheinlich nicht allen gefallen – das erkennen wir nicht zuletzt an der großen Diskrepanz zwischen der Critics-Wertung und dem User-Score. Eine 2.2 tut dem Spiel allerdings Unrecht, denn obwohl es ohne Zweifel seine Schwächen im Endgame oder in der Itemization hat und mit einem überteuerten Ingame-Store daher kommt, macht Diablo 4 beim Durchspielen der Kampagne – die uns einmal quer durch die große Open-World schickt – eine Menge Spaß.

13. Ghost of Tsushima

12:18 Ghost of Tsushima - Testvideo zur Open World Samurai-Action - Testvideo zur Open World Samurai-Action

Metacritic: 87 (PS4) User-Score: 7.8 GamePro-Wertung: 90 Genre: Action-Adventure Release: 2020 Auch verfügbar auf: PC (ab Mai 2024)

In Ghost of Tsushima verschlägt es euch auf die titelgebende Insel und ihr erlebt in der Haut des jungen Samurai Jin Sakai die dortige Invasion der Mongolen. Zusammen mit ein paar Verbündeten versucht ihr, diese abzuwehren und müsst dabei immer wieder abwägen, wie weit ihr euch von eurem eigenen Ehrenkodex lösen wollt. Ein erstklassiges Katana-Kampfsystem ist natürlich auch dabei.

12. Horizon Zero Dawn

1:32 Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Launch-Trailer zeigt den hohen Norden & neue Gegnertypen - Launch-Trailer zeigt den hohen Norden & neue Gegnertypen

Metacritic: 89 (PS4) User-Score: 8.4 GamePro-Wertung: 90 Genre: Action-Adventure Release: 2017 Auch verfügbar auf: PC

Horizon Zero Dawn überzeugte zum Release vor allem mit seinem frischen Setting, der spannenden Geschichte und nicht zuletzt mit seiner wunderschönen Open-World. In dieser geht ihr mit der Protagonistin Aloy auf die Suche nach ihrer eigenen Geschichte, die eng mit der Vergangenheit der Welt verknüpft ist.

Nebenbei kämpft ihr noch gegen teils sehr große Robo-Dinos. Gefällt das Spiel, gibt es mit dem Addon The Frozen Wilds und dem ebenfalls stark bewerteten Nachfolger Forbidden West direkt noch allerhand Nachschub.