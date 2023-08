'Der Butcher jagt Schatzgoblins' - Diablo 4-Fans wittern eine feste Verbindung zwischen Boss und Goblins

Ob Lorath wohl den Zusammenhang zwischen Boss und Goblins kennt?

Seid ihr in Diablo 4 schon mal auf der Schatzgoblin-Jagd von einem Butcher umgehauen worden? Oder habt sogar im unerwarteten Kampf geglänzt? So oder so: Viele Fans gehen davon aus, dass es zwischen den Begegnungen mit den beiden Gegnern einen Zusammenhang gibt. Manche vermuten, dass diese nicht rein spielmechanisch ist, sondern auch eine Lore-Begründung dahintersteckt.

Ist bei jedem Schlächter ein Schatzgoblin in der Nähe?

Auf Reddit wird in mehreren Beiträgen über die Beziehung zwischen dem gefürchteten Boss und den begehrten kleinen Schatzdieben diskutiert. User Jockstar ist felsenfest davon überzeugt, dass es diese gibt und schreibt selbstbewusst: "Schlächter = Goblin" und spricht von "umfangreichen Tests", was konkret 21 Zusammentreffen umfasst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Fan meint damit natürlich nicht, dass der Butcher ein Goblin ist, sondern erklärt, dass "sich jedes Mal, wenn der Butcher in einem Dungeon ist, auch ein Goblin dort befindet". Jockstar fügt hinzu:

Das funktioniert aber nicht anders herum. Du kannst einen Goblin, aber keinen Schlächter haben. Aber Schlächter bedeutet immer = Goblin.

Dem stimmt auch ein anderer User zu und spricht von 25 Zusammentreffen mit dem Butcher, bei denen stets ein Goblin zur Stelle gewesen sei. Eine weitere Person überbietet das mit 100 Schlächtern nach 317 Stunden.

Fans diskutieren auch die Geschichte dahinter

Ein anderer Fan fragt in seinem Reddit-Beitrag zusätzlich nach einer möglichen Story-Erklärung für das Phänomen. BlueRoo42 mutmaßt:

Der Butcher jagt Schatzgoblins.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Reddit-User hat eine ähnliche Beobachtung gemacht wie bereits die zuvor genannten und fragt sich, ob der Butcher einfach nur - wie wir - auf Loot aus ist und Jagd auf die ultra seltenen Uniques mache.

User Egeince35 denkt, dass es gerade anders herum ist:

Ich denke, es ist eher so, dass Goblins dem Butcher folgen, um Loot von toten Helden abzugreifen, so wie kleine Fische Haien folgen, um an Futter zu kommen.

Andere User denken beispielsweise, der Schlächter erschaffe die Goblins, um uns in die Falle zu locken. Ein weiterer Reddit-Beitrag zeigt in einem Clip, wie das aussehen kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch hier kommt in den Kommentaren wieder die Frage über einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Kreaturen auf. Unter allen Beiträgen finden sich auch Einwände von Personen, die nicht an die Verbindung glauben und schwören, den Butcher, aber keine Goblins entdeckt zu haben.

Wer richtig liegt, können wir nicht abschließend klären. Dazu bräuchte es das Feedback der Entwickler*innen. Aber die Beobachtungen und Schlussfolgerungen klingen jedenfalls nachvollziehbar.

Oder was denkt ihr? Ist euch dieser Zusammenhang auch schon aufgefallen? Welche Erklärung klingt für euch schlüssig?