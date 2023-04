Diablo 4-Warnung: Dieses Gebiet müsst ihr im Permadeath-Modus unbedingt meiden

Statt Datteln im Speckmantel: Daddeln im Blutmantel ...oder so ähnlich, dank Lilith und Diablo 4.

Diablo 4 gibt allen die Wahl, die es so richtig wissen wollen: Wer will, kann seinen Charakter nämlich auch auf dem Hardcore-Schwierigkeitsgrad spielen. Das heißt dann allerdings, dass ihr Gefahr lauft, ihn für immer zu verlieren, wenn ihr sterbt. Und diese fiese Permadeath-Herausforderung macht wirklich vor gar nichts Halt. Was wiederum bedeutet, dass ihr ein bestimmtes Gebiet ganz besonders meiden solltet.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Diablo-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Diablo 4: Ja, Permadeath gilt auch im PvP-Gebiet

Darum geht's: Auch Diablo 4 hat einen Hardcore-Modus, der eure Held*in nach einmaligem Ableben für immer in die ewigen Jagdgründe schickt – oder anders formuliert: Sterbt ihr, könnt ihr euren Charakter nicht mehr spielen.

Das dürfte vor allem im Endgame ein ganz neues Level an Spannung erzeugen:

12:47 Das Endgame in Diablo 4 wird noch komplexer als gedacht

Gilt auch im PvP-Gebiet: Auf die Frage hin, ob ein Hardcore-Charakter auch im PvP-Gebiet "The Fields of Hatred" endgültig sterben kann, gibt es jetzt die eindeutige Antwort: Ja. Wenn euch eine andere Person tötet, verliert ihr den Charakter für immer.

Das erklärt zumindest der Global Community Development Director von Blizzard, Adam Fletcher. Und der muss es wissen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Überlegt es euch also gut: Seid ihr darauf aus, euch auch gegen andere Menschen im PvP-Multiplayer zu beweisen, lauft ihr im Hardcore-Modus Gefahr, den gesamten Charakter zu verlieren. Ja genau, mit allem Drum und Dran. Je nachdem, wie viel Zeit ihr bereits investiert hat, kann das sehr schmerzhaft werden.

An Trophäen gekoppelt: Besonders gemein wirkt in diesem Zusammenhang, dass es gleich drei Trophäen oder Errungenschaften gibt, die an PvP-Siege im Hardcore-Modus geknüpft sind. Wollt ihr in Diablo 4 also Platin holen, müsst ihr es unweigerlich wagen, in den Feldern des Hasses das Leben eures Charakters zu riskieren.

Viele Fans sind gespannt: Die Ankündigung stößt in den Kommentaren natürlich nicht nur auf Gegenliebe. Aber ein Großteil der Spieler*innen scheint sich auf den ganz besonders starken Adrenalinstoß zu freuen, der sich in solchen Multiplayer-Kämpfen mit Permadeath-Gefahr einstellen dürfte.

Wann kommt Diablo 4? Es dauert nicht mehr allzu lange: Der Release ist für den 6. Juni geplant, der Early Access startet bereits vier Tage früher. Bis dahin wird es aber sogar noch eine dritte offene Betaphase geben. Die findet vom 12. Mai bis zum 14. Mai statt.

Was haltet ihr davon, dass der Permadeath im Hardcore-Modus auch für das PvP-Gebiet gilt?