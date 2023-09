Diablo 4 Season 2 wird laut Blizzard so riesig, dass ein 2h-Livestream zur Präsentation nicht ausreicht

Diablo 4 soll auch in Season 2 allerhand neue Inhalte bieten.

Am 17. Oktober startet Season 2 von Diablo 4, für die sich Blizzard nach aktuellen Aussagen und nach scharfer Kritik an der derzeit laufenden Saison einiges vorgenommen hat. Um den Hype für die neuen Inhalte anzukurbeln, haben sich jetzt gleich mehrere Entwickler via X/Twitter gemeldet und unmissverständlich deutlich gemacht, dass hier Großes auf euch zukommt.

Gleich zwei Livestreams nötig, um alle Neuerungen zu zeigen

Zur Erinnerung: Die "Saison des Blutes" wurde offiziell während der gamescom enthüllt und dreht sich, wie der Name bereits erahnen lässt, um das Oberthema Vampire.

Was wir noch über Season 2 wissen, dazu mehr weiter unten im Artikel, dass das aber noch lange nicht alles ist, hat Blizzard in Form von Rod Fergusson und Adam Fletcher jetzt unmissverständlich geäußert.

"Season 2 von Diablo 4 hat so viele Inhalte, dass Adam Fletcher gleich zwei "Deep Dive"-Livestreams hosten muss, um alles abzudecken."

Dass es sich bei den kommenden Livestreams nicht einfach nur um kleine 20-minütige Episoden handelt, machte Fletcher wenig später deutlich:

"Es ist wirklich viel. Ich erwartet, dass beide Streams ca. 2 Stunden dauern."

Vier Stunden voller Infos zu Season 2, das klingt auf dem Papier erst einmal nach einer ganzen Menge. Ob die Inhalte uns dann auch zur Rückkehr ins Action-RPG bewegen, wird die Zeit zeigen.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zur kommenden Saison anschauen:

2:02 Diablo 4 - Der Ankündigungstrailer von Season 2 'Saison des Blutes'

Was bereits über Diablo 4 Season 2 bekannt ist

Bekannt ist, dass es am 17. Oktober 2023 losgeht und die "Saison des Blutes" folgende Inhalte liefert:

neue Questline

neue Vampir-Fähigkeiten

neue NPC-Begleiterin

fünf neue Endgame-Bosse

Die bislang größte Neuerung in Season 2 ist gewiss Begleiterin und Vampirjägerin Erys, die euch beim Kampf gegen die Höllenschergen mit ihrer Armbrust unterstützt. Was sich Blizzard noch alles hat einfallen lassen, werden wir dann hoffentlich in Kürze erfahren.

Einen genaues Datum der Livestreams gibt es bislang leider noch nicht.

Werdet ihr Season 2 wieder zocken oder ist Diablo 4 für euch in einem mit so vielen guten Spielen vollgestopften Jahr mittlerweile durch?