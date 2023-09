Diablo 4: Blizzard verrät, wie oft es große Erweiterungen geben soll

Diablo 4 knechtet seine Spieler*innen noch eine ganze Weile mit Höllenkreaturen, DLCs und Seasons.

Diablo 4 wird uns wohl noch eine ganze Weile beschäftigen – mehrere Jahre, um genau zu sein. Die Menschen hinter dem Blizzard-Spiel haben jetzt verraten, in welchem Turnus die großen Erweiterungen erscheinen sollen: Jedes Jahr erscheint wohl eine, wenn alles klappt. Offiziell in Arbeit sind aktuell zwei und damit mehr als bei jedem anderen Diablo bisher. Aber womöglich kommen sogar noch mehr.

Diablo 4 bekommt neue Seasons und große Erweiterungen

Seasons und Inhalte für Jahre: Dass Diablo 4 als langfristiges Service-Game ausgelegt ist, dürfte die Wenigsten überraschen. Die erste Season mit Bezahl-Battle Pass des Vollpreis-Titels ist bereits in vollem Gange, die zweite Season mit Vampir-Thema wurde ebenfalls schon angekündigt.

2:02 Diablo 4 - Der Ankündigungstrailer von Season 2 'Saison des Blutes'

Jedes Jahr eine Erweiterung? Aber uns erwarten nicht nur vierteljährliche Seasons in Diablo 4, sondern auch große Erweiterungen. Die könnten neue Gebiete, neue Storys und vor allem neue Klassen (wie Totenbeschwörer und Kreuzritterin in Diablo 3 oder Druide und Assassine in Diablo 2) bringen und sollen laut Diablo-Chef Rod Fergusson im jährlichen Rhythmus erscheinen (via: Dexerto).

"Wenn wir uns die vierteljährlichen Seasons ansehen und die jährlichen Erweiterungen, sind das die Sachen, auf die wir wirklich für unseren Liveservice fokussiert sind. Wir haben Storylines, die weit in die Zukunft reichen, wir haben Pläne. [...] Das ist etwas, was wir für eine lange Zeit machen werden. Wir freuen uns drauf."

Bisher sind offiziell nur 2 geplant: Falls ihr euch jetzt schon die Finger reibt und darauf freut, bis an euer Lebensende jährlich neue Diablo 4-DLCs zu erhalten, müssen wir euch enttäuschen. Bisher war immer nur von zwei größeren Erweiterungen die Rede. Das heißt, dass wir wohl bis Ende 2025 definitiv große DLCs bekommen, aber ob es danach so weiter geht, steht noch in den Sternen.

Lange Wartezeiten sind passé: Laut Rod Fergusson wolle man unter anderem mit diesen regelmäßigen Updates Wiedergutmachung leisten. Dass zwischen Diablo 3 und Diablo 4 so eine lange Wartezeit lag, sei nicht das gewesen, was die Community verdient hat.

Wann kommt Diablo 5? Der nächste Teil der Diablo-Reihe soll nicht so lange auf sich warten lassen, wie es bei Diablo 4 der Fall war. Zumindest hieß es seitens Blizzards Mike Ybarra vor Kurzem noch, dass Fans in Zukunft nicht mehr so lange zwischen den einzelnen, neuen Titeln warten werden müssen. Aber vor 2026 solltet ihr wohl trotzdem nicht unbedingt damit rechnen, wenn es bis 2025 noch Diablo 4-Erweiterungen gibt.

