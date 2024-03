Diablo 4: Season 4 bringt riesige Änderungen am Loot, Items, Endgame und Crafting

Die vierte Diablo 4-Season verzögert sich zwar etwas, bringt dafür aber richtig viele sinnvolle Neuerungen.

Diablo 4 startet etwas später als gedacht in die Season 4. Denn Season 3 wird um einen Monat verlängert. Aber dafür klingt das, was Blizzard da für die nächste Saison köchelt, nach einer ganz vorzüglichen Idee. Das Items farmen und looten dürfte deutlich angenehmer werden und es gibt auch so viel Neues zu tun.

Season 4 in Diablo 4: Diese Änderungen wurden angekündigt

Wann geht's los? Wenn alles wie geplant und angekündigt klappt, soll Season 4 am 14. Mai 2024 starten. Ja, das dauert noch eine ganze Weile, aber wenn diese ganzen Neuerungen wirklich so kommen und wie erhofft funktionieren und ineinander greifen, dürfte sich das Warten wirklich lohnen. Diablo 4 hat eine Frischzellenkur aber auch bitter nötig:

Hier könnt ihr euch den gesamten Campfire Chat-Livestream der Diablo 4-Macher*innen ansehen.

Das Item- und Loot-System von Diablo 4 wird ordentlich aufgemöbelt

Auf diese Maxime lassen sich die angekündigten Überarbeitungen herunterbrechen. Ihr werdet zwar auf weniger Items stoßen, dafür droppen die besiegten Gegner aber besseren Loot, mit dem ihr mehr anfangen könnt. Weniger und größere Affixe: Einige Affixe fliegen komplett raus und auf einzelne Items gibt es weniger Affixe. Das Haupt-Affix richtet sich immer nach eurer Klasse. Im Endgame gibt es dann die sogenannten Größeren Affixe, die bis zu 1,5 Mal stärker sind. Es gibt sie aber nur auf heiligen Legendaries und auf Unique Items.

werden einfacher und mächtiger. Material wird entschlackt, vergessene Seelen häufiger.

wird entschlackt, vergessene Seelen häufiger. Mehr und neue einzigartige Items.

Neues Uber Unique namens Tyraels Macht.

Aspekte im Kodex der Macht:

Alle legendären Aspekte können im Kodex der Macht hinterlegt werden. Findet ihr legendäre Gegenstände, wird dadurch der Aspekt im Kodex der Macht aufgewertet. Das geht bis zu 16 Mal, um ihr volles Potenzial zu entfalten.

Tempering:

Mit Hilfe dieses neuen Crafting-Systems könnt ihr bestimmte Affixe zu Ausrüstungsteilen hinzufügen. Dafür braucht es Handbücher, die aber nicht gezielt gefarmt werden können. Gegenstände können allerdings nur begrenzt gecraftet werden, sie besitzen eine Art Tempering-Haltbarkeit.

Masterworking kommt ebenfalls noch hinzu: Dabei könnt ihr Items verbessern, indem ihre Affixe 12 Mal aufgewertet werden können. Das geht nur bei legendären und einzigartigen Items, aber beim 4., 8. und 12. Upgrade gibt es nochmal besondere Steigerungen für ein zufälliges Affix.

Zusätzlich winken noch mehr Änderungen am Balancing und Endgame. Beispielsweise erwartet euch in Zukunft Uber Andariel, ein neuer Endgame-Boss. Der droppt dieselben Items wie Uber-Duriel und das umfasst dementsprechend auch Uber-Uniques. Außerdem kommt mit The Pit auch noch ein weiterer Dungeon-Typ ins Spiel.

Wie findet ihr die Ankündigungen, was gefällt euch am besten und worauf hofft ihr bisher noch vergeblich?