'Der Start von Season 4 ist unglaublich': Diablo 4-Fans feiern neue Inhalte - und ihr?

Freude bei Lilith, Season 4 kommt bei vielen Diablo 4-Fans sehr gut an.

Nachdem das Fan-Feedback zu den drei bislang veröffentlichten Seasons von Diablo 4 wohlwollend formuliert äußerst durchwachsen ausgefallen ist, scheint sich das Blatt mit Blick auf aktuelle Stimmen zur 'Frische Beute'-Season gewendet zu haben. Die seit gestern Abend um 19 Uhr hinzugekommenen Neuerungen kommen nämlich richtig gut an.

Dafür wird Diablo 4 aktuell gelobt

Mit Blick auf Plattformem wie Reddit wird schnell klar, Blizzard hat mit Season 4 allem Anschein nach nicht zu viel versprochen. Gelobt werden unter anderem...

deutliches schnelleres Leveln

neues Crafting-System

neue Helltide-Ereignisse samt Boss

Inventar-Management deutlich verbessert

leichter, interessante Builds zu bauen

Redditor Bluephantasm schreibt:

"Habe zuletzt vor Season 1 gespielt und obwohl ich es genossen habe, konnte sich das Spielen wie eine lästige Pflicht anfühlen. Nachdem ich fast 8 Monate nicht gespielt habe, ist das Spiel kaum wiederzuerkennen und ich habe viel mehr Spaß."

Redditor No_Hat_8401 sieht es ähnlich und schreibt:

"Nachdem ich die 3 vorherigen Seasons gespielt habe, ist dies der beste Season-Start, den ich je erlebt habe. Ich habe einen Riesenspaß. Es ist blutig, es ist unterhaltsam. Das ist Diablo 4, wie es ursprünglich hätte veröffentlicht werden sollen."

Auch Redditor Different_Chard_9969 zeigt sich begeistert:

"Das ist echt der Hammer. Ich bin ein Barrage-Rogue und meine Frau ist eine Kettenblitz-Zauberin und wir zerstören gerade Horden von Feinden."

Wollt ihr mehr über die Neuerungen wissen, hier entlang!

21:15 Diablo 4 - Nach viel Kritik baut Blizzard das Spiel mit Season 4 radikal um!

Wie ist euer Ersteindruck zu Season 4?

In den ersten Stunden nach Start von Season 4 scheint sich also einiges zum Positiven geändert zu haben. Daher gebe ich die Frage einfach mal an euch weiter. Seid ihr ebenfalls positiv überrascht? Welche Schulnote würdet ihr aktuell geben?

Schreibt mir auch gerne einmal in die Kommentare, welche Neuerungen euch besonders gefallen, wohinter bei euch noch ein großes Fragezeichen steht und welche Bereiche Blizzard in kommenden Patches unbedingt noch anpacken muss.

Auch geht die Frage an diejenigen unter euch, die mit Diablo 4 vielleicht schon abgeschlossen haben. Reicht das positive Feedback und reichen die Neuerungen aus, damit ihr nochmal nach Sanktuario zurückkehrt?