Diablo 4 Season 4 - Schneller war Level 100 nie zu erreichen

Mit den Änderungen in Season 4 könnt ihr auch als Casual-Spieler oder Spielerin locker Stufe 100 erreichen und das Endgame angehen.

Statt eines bestimmten Themas bekommt ihr in Season 4 von Diablo 4 einen richtigen Neustart serviert. Neben den einschneidenden Änderungen beim Loot, der euch um einiges stärker macht, werden auch die Open-World Aktivitäten angepasst, die das Leveln zum Kinderspiel machen.

Stufe 100 für alle

Eines der Ziele der neuen Season war es, dass jeder Stufe 100 erreichen kann, ohne wochenlang grinden zu müssen oder Tausende von Runs durch denselben Dungeon zu absolvieren.

Daher benötigt ihr nun sehr viel weniger Erfahrung, um auf das nächste Level zu kommen. Auch die Weltenstufen geben euch bessere Modifikatoren auf EXP, so dass ihr so früh wie möglich auf Weltenstufe 3 und dann Weltenstufe 4 wechseln solltet.

Weltenstufen geben nun mehr EXP. Stufe 2 gibt statt 20% nun 50%, was ihr gerade am Anfang merkt.

Auf dem Testserver konnten viele Spieler*innen so schon etwa bei Level 35 auf Weltenstufe 3 wechseln, obwohl dies erst auf Level 50 vorgesehen ist. Das liegt vor allem an dem höheren Schaden durch das neue Item-System und Crafting. Wenn ihr hier schon früh ein wenig investiert, dann sind auch Gegner 10-15 Level über euch kein Problem, solange ihr einem sinnvollen Build folgt.

Wenn ihr also das Gefühl habt, dass alles in der offenen Welt und Dungeons schon bei eurem Anblick sofort stirbt, dann versucht euch an dem Capstone-Dungeon und wechselt so früh es geht in höhere Weltenstufen.

Überarbeitete Höllenfluten

Die mit Abstand wichtigste Änderung betrifft jedoch die Höllenfluten. Die waren in den vorhergehenden Seasons erst in höheren Weltenstufen verfügbar und gehörten zu den unbeliebtesten Open-World Aktivitäten.

Eine neue Anzeige in der rechten oberen Ecke zeigt nun, wie intensiv die Höllenflut ist. Sie wird gefährlicher, aber belohnt euch auch besser.

Blizzard hat die Fluten in Season 4 jedoch völlig umgekrempelt. Zum einen sind sie nun schon ab Stufe 1 und durchgehend verfügbar. Zum anderen sind sie nun voller Events, Bossen und mehr Monstern. Zusätzlich steigt die Monsterdichte und der Schwierigkeitsgrad immer weiter, je länger ihr in der Höllenflut bleibt, was euch nicht nur unfassbar viel Erfahrung beschert, sondern auch äußerst wertvollen Loot.

Daher sind Höllenfluten eure beste Option, was das Leveln angeht. Insbesondere wenn ihr Events und Flüsterquests innerhalb der Fluten mitnehmt, dann ist es möglich, innerhalb nur weniger Stunden Weltenstufe 4 zu erreichen. Dank der sehr guten Loots innerhalb der Flut fallt ihr auch niemals zurück, was Ausrüstung angeht und habt daher den Gegnern immer etwas entgegenzusetzen.

Nebenher sammelt ihr viele Dinge, die ihr später für das Endgame braucht. Crafting-Rezepte, Aspekte für den verbesserten Kodex und Boss-Materialien, mit denen ihr die Endgame-Bosse beschwören könnt.

Nutzt die Fluten so früh wie möglich

Gerade am Start der Season werden viele Spieler*innen noch in der Levelphase stecken. Nutzt das zu eurem Vorteil und versucht den Anfangs-Rush so gut es geht mitzunehmen.

Denn ihr erhaltet nicht nur Erfahrung für Monster, die ihr selbst tötet. Wenn andere Spieler*innen Monster in eurer Nähe töten, dann erhaltet ihr ebenfalls EXP. Dafür müsst ihr in keiner Gruppe sein.

Wenn ihr also in den ersten zwei Wochen in die Höllenfluten abtaucht, dann sucht die Nähe anderer Spieler*innen und levelt nochmal schneller.