Diablo 4: Wartungsarbeiten heute – Alles zum Server-Status und wann ihr wieder zocken könnt

Diablo 4 legt heute eine Zwangspause ein.

Update vom 26. Juni: Jetzt gibt es auch konkrete Informationen zu den Wartungsarbeiten auf der deutschen Blizzard-Supportseite. Demnach wird Diablo 4 heute NICHT komplett offline gehen, stattdessen kann es im entsprechenden Zeitraum lediglich zu Einschränkungen und Verbindungsabbrücken kommen. Auch der Zeitraum wurde noch einmal angepasst,

Datum: 26. Juni 2023

26. Juni 2023 Uhrzeit und Dauer: 18 Uhr bis 22 Uhr deutscher Zeit

Originalmeldung: Blizzard wird in dieser Woche Wartungsarbeiten an Diablo 4 bzw. dessen Servern vornehmen. Zu bestimmten Zeiten sind die Server und dementsprechend das ganze Spiel also nicht erreichbar. Auf der offiziellen Blizzard-Seite sind die genauen Termine bereits einsehbar.

Wann ist Diablo 4 offline?

Los geht es bereits heute:

Datum: 26. Juni 2023

26. Juni 2023 Uhrzeit und Dauer: 18 Uhr bis 23 Uhr deutscher Zeit

Wenn alles glatt läuft, könnt ihr also nach fünf Stunden heute kurz vor Mitternacht wieder loslegen. Eine Garantie ist das aber nicht. Die Wartungsarbeiten können sich bei eventuelle auftretenden Komplikationen möglicherweise auch verlängern.

Kann ich in dieser Zeit das Spiel eingeschränkt nutzen? Nein. Blizzard schreibt auf der Support-Seite, dass das Spiel im angegebenen Zeitraum nicht erreichbar sein wird.

Nur in US? Eine kleine Hoffnung gibt es für europäische Diablo 4-Spieler*innen allerdings. Denn bislang ist die Wartungsarbeiten-Ankündigung lediglich auf der US-Seite von Blizzard zu finden. Es besteht also die – wenn auch kleine – Möglichkeit, dass nur amerikanische Zocker*innen von der Serverabschaltung betroffen sind.

Serverprobleme am Wochenende

Die Wartungsarbeiten erfolgen nach einem Wochenende, an dem es aufgrund eines DDos-Angriffs auf das Battle.net größere Serverprobleme in Diablo 4 gab. Alles Wichtige dazu könnt ihr hier nachlesen:

Weitere Wartungsarbeiten bereits morgen

Blizzard hat bereits einen weiteren Wartungsarbeiten-Termin für diese Woche angekündigt. Und der ist nicht mehr weit entfernt, denn bereits morgen, also am Dienstag dem 27. Juni, sollen die Server ebenfalls offline gehen. Dann im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 23 Uhr deutscher Zeit.

Diablo 4 erschien am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie den PC. Im großen GamePro-Test zeigten sich unsere Tester*innen begeistert vom neuen Serienableger, lobten ihn als den mit Abstand besten Teil der Reihe.

Wie vertreibt ihr euch die Zeit, wenn die Server von Diablo 4 offline sind?