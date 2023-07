Verwundbar ist ein starker Effekt in Diablo 4 – zu stark.

Eigentlich sollte man meinen, dass Diablo 4-Fans sich über besonders starke Fähigkeiten freuen, mit denen sich Monsterhorden oder Bossgegner einfach wegfegen lassen. Allerdings gibt es hier einen speziellen Effekt, der bei vielen in der Kritik steht – Er ist nämlich so mächtig, dass man eigentlich nicht auf ihn verzichten kann und schränkt Builds damit extrem ein.

Diablo 4-Fans können 'verwundbar' nicht mehr sehen

Die Rede ist vom Statuseffekt "verwundbar", den ihr mit verschiedenen Fähigkeiten auslösen könnt. Er sorgt dafür, dass betroffene Gegner 20 Prozent mehr Schaden nehmen und kann mit entsprechender Ausrüstung noch verstärkt werden.

Das klingt erstmal ziemlich gut. Aber genau hier liegt das Problem: Der Effekt ist nämlich so mächtig, dass quasi kein nützlicher Build im Spiel um ihn drum herum kommt. Das geht sogar soweit, dass Fans jetzt auf Reddit fordern, den Effekt komplett zu überarbeiten oder gar aus dem Spiel zu nehmen.

Thread-Ersteller TheTrueAlCapwn kritisiert hier besonders, dass die Kreativität beim Erstellen von Charakter-Builds extrem eingeschränkt wird. Hinzu kommt aber auch, dass der Verwundbar-Status zwar für alle Klassen extrem nützlich ist, aber nicht alle ihn so leicht auslösen können.

Druiden etwa finden den Effekt hauptsächlich bei Sturm-Fähigkeiten und Zauberinnen bekommen ihn ausschließlich durch Eis-Fertigkeiten. Wer hier also auf einen anderen Build setzen will, ist trotzdem auf bestimmte Skills dieser Kategorien angewiesen und muss sich so einschränken.

Es gibt auch Verbesserungsvorschläge

Viele Fans stimmen der Kritik in den Kommentaren zu und nennen den Effekt langweilig oder wünschen sich schlicht mehr Optionen bei aktiven und passiven Skills, um ihn auszulösen. Es gibt aber auch einige konkrete Verbesserungsvorschläge.

So wünscht sich ein Fan etwa einen Buff für Overpower- und kritischen Schaden, um sie zu validen Konkurrenz-Builds für Verwundbarkeit zu machen. User mtv921 schlägt sogar vor, den Schadensmultiplikator komplett zu entfernen.

Stattdessen könnte der Effekt pro Klasse variieren: So könnte er Zauberern etwa eine hohe Glückstreffer-Chance geben, während Jägerinnen automatisch kritischen Schaden verursachen, wenn sie einen verwundbaren Gegner in den Rücken treffen.

Jetzt ist natürlich auch die GamePro-Community gefragt: Wir wollen an dieser Stelle von euch wissen, ob (und warum) ihr die Kritik am Verwundbar-Effekt ähnlich seht, oder ob ihr damit stattdessen sogar ziemlich viel Spaß habt. Oder gibt es vielleicht andere Statuseffekte, die euch viel mehr stören? Schreibt es uns in die Kommentare!