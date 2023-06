Keine Suppe, aber auf jeden Fall Fleisch: Diablo 4-Schurkin Lilith trät extravagante Kleidung.

Wahrscheinlich kennt ihr das auch: Da stehen viele Leute an, also muss es dort irgendetwas Cooles geben. Dabei spielt es eigentlich keine Rolle, ob in der Realität oder in Diablo 4. Hier haben sich offenbar gleich mehrere Leute einen Scherz erlaubt und sich einfach mal für eine Suppe hinter einigen NPCs angestellt. Auch wenn es da eigentlich gar keine Suppe gibt, haben viele Menschen mitgemacht und hatten allem Anschein nach großen Spaß dabei.

Diablo 4-Community stellt sich zum Spaß in einer Schlange hinter NPCs für Suppe an und es ist einfach nur großartig

Darum geht's: In Diablo 4 hat sich ein Spieler offenbar aus Langeweile oder Übermut hinter einigen NPCs an einer Suppenküche angestellt. Einfach nur, weil er es kann und witzig fand. Damit war er allerdings nicht allein: Mit der Zeit sollen sich richtig viele Leute hinter ihm angestellt haben. So bildete sich eine überraschend lange Schlange für ... nichts.

Großer Spaß im Netz: Es gibt da natürlich keine echte Suppe und auch keine In-Game-Suppe. Aber Schlange stehen kann ja trotzdem nicht schaden und offensichtlich hatten daran richtig viele Menschen großen Spaß.

In den Kommentaren werden die Scherze dann auch direkt weitergetrieben: Es müsse sich dabei um einen UK-Server gehandelt haben (Engländer*innen sind mehr oder weniger bekannt dafür, sich gern und geregelt in Schlange anzustellen, egal bei was).

Aus Langeweile? Wieder andere schreiben, dass die Leute jetzt schon in Diablo 4 für Suppe anstehen, weil es "sonst nichts zu tun gibt" – hier schwingt latente Kritik an den Endgame-Inhalten und den generften Dungeons mit, die auch meinen Kollegen Stephan an seine Grenzen bringen:

Ist es einfach Getrolle? Wir waren uns in der Redaktion auch ein bisschen uneins, ob hier einfach alle gemeinsam Spaß haben und sich aus Jux und Tollerei gemeinsam anstellen oder ob es sich hier um den perfiden Plan eines Drahtziehers handelt, der arglose Diablo 4-Spieler*innen in die Suppen-Falle lockt. Am Ende haben sie sich vielleicht tatsächlich für irgendetwas angestellt.

Gleichzeitig gibt es auch noch Kommentare, die hier eine Art Flashmob vermuten. Immerhin kommt es sonst eher selten vor, dass sich so viele Leute in Diablo 4 begegnen.

Was haltet ihr von der Aktion, findet ihr sie auch so witzig? Was vermutet ihr dahinter, war das geplant oder spontan?