Diablo 4-Fan besiegt neuen Boss zum ersten Mal nach dem Update und bekommt direkt eins der seltensten Items

Falls ihr Uber Uniques farmen wollt, scheint ihr jetzt die besten Chancen zu haben.

Die Uber Uniques, also die seltensten einzigartigen Items, sind in Diablo 4 schon länger ein großes Diskussions-Thema. Als ein Entwickler enthüllt hat, welche die rarsten Gegenstände im Spiel sind, ging eine große Jagd los. "Normale" Spieler*innen hatten aber kaum eine Chance, sie in die Finger zu bekommen.

Mit dem großen Update, das am 17. Oktober Season 2 eingeläutet hat, hat Blizzard diesbezüglich eine Änderung versprochen. Und erste Fans dürfen sich wohl schon darüber freuen.

Diablo 4-Fan zeigt stolz extrem seltenes Unique

Game Director Joseph Piepiora hatte in einem Info-Stream zum Patch für Diablo 4 bereits gesagt: "Ihr werdet absolut Leute kennen, die Uber Uniques haben, nachdem das [Update] live gegangen ist." Er hat außerdem erklärt, dass diese nun gezielter bei den neuen Endgame-Bossen gefarmt werden könnten.

Und tatsächlich berichtet ein Fan auf Reddit schon einen Tag nach dem Update:

Ich kann bestätigen - Duriel droppt Uber Uniques. Im Eternal [Realm] heute Abend, erster Kill.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dass der Reddit-User das begehrte Item schon abgreifen konnte, als er oder sie zum ersten Mal den neuen Gegner besiegt hat, klingt auf jeden Fall schon mal motivierend. Es handelt sich dabei übrigens um die Harlequin Crest (Harlekinskrone) mit einer Gegenstandsmacht von 925.

Auch für andere Fans sind schon rare Items gedroppt. Rob2628 zeigt auf YouTube die Ausbeute des weltweit ersten (bekannten) Duriel-Kills. Der Diablo 4-Experte kann nach dem Erfolg im Eternal Realm ebenfalls Items mit einem Level von 925 und ein Uber Unique sein eigen nennen.

Wollt ihr euch einen Überblick über die neuen Saison-Mechaniken verschaffen? Dann schaut mal in den Trailer rein:

1:24 Diablo 4 Season 2 startet heute - Alle neuen Features im Gameplay-Trailer

Falls ihr es also schon lange auf eines dieser Items abgesehen habt, scheinen eure Chancen - zumindest nach diesen ersten Erkenntnissen - besser zu stehen als je zuvor.

Neben den Neuerungen, die Fans auch im Eternal Realm erkunden können, gibt es natürlich auch in der zweiten Season, der Saison des Blutes, ganz eigene Mechaniken. Dieses Mal dreht sich alles um Vampire und wir können auch selbst Vampir-Fähigkeiten nutzen, um Jagd auf diese zu machen.

Habt ihr es auf ein bestimmtes Uber Unique abgesehen und macht ihr euch jetzt auf die Jagd?