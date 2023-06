Wie viele Akte hat Diablo 4? Alle Akte plus Hauptquests der Kampagne im Überblick

Die Diablo 4-Kampagne dreht sich vor allem um Lilith und hat insgesamt sechs Akte.

Diablo 4 steht vor der Tür: Heute steht der reguläre Launch für alle ohne Early Access an. Da stellt sich bei vielen wahrscheinlich die Frage danach, wie die Story-Kampagne eigentlich aussieht. Wenn ihr wissen wollt, wie viele Akte es gibt und was für zugehörige Hauptquests existieren, seid ihr hier genau richtig.

Diablo 4: Alle Akte und Hauptquests der Kampagne

Wie lang ist die Kampagne? Diablo 4 kommt mit einer Story-Kampagne daher, für die ihr je nach Weltstufe unterschiedlich lang brauchen könnt. Normalerweise solltet ihr aber nach 15 bis 25 Stunden durch sein.

Das sind die Akte: Die Diablo 4-Kampagne unterteilt sich in sechs einzelne Akte, die noch durch einen Prolog und einen Epilog ergänzt werden. Die Story führt euch durch alle Gebiete der Open World von Diablo 4 und ihr habt dabei große Freiheiten.

So könnt ihr Akt 1, Akt 2 und Akt 3 zum Beispiel in beliebiger Reihenfolge angehen. Aber euch steht auch offen, zwischendurch ganz woanders hinzugehen, ein bisschen zu leveln und an anderer Stelle weiterzumachen.

Prolog: Zersplitterte Gipfel

Zersplitterte Gipfel Akt I: Ein kalter und eiserner Glaube

Ein kalter und eiserner Glaube Akt II: Das Messer dreht sich abermals (in Scosglen, ideal geeignet ab Stufe 10)

Das Messer dreht sich abermals (in Scosglen, ideal geeignet ab Stufe 10) Akt III: Die Erschaffung von Monstern (in der Trockensteppe und in Kehjistan, ab Level 15)

Die Erschaffung von Monstern (in der Trockensteppe und in Kehjistan, ab Level 15) Akt IV: Ein Aufziehender Sturm

Ein Aufziehender Sturm Akt V: Verkaufte Schicksale (in Hawezar und den brennenden Höllen)

Verkaufte Schicksale (in Hawezar und den brennenden Höllen) Akt VI: Tanz der Schöpfer

Tanz der Schöpfer Epilog

Die dazu gehörenden Hauptquests der einzelnen Akte in der Diablo 4-Kampagne findet ihr hier:

Prolog: Wanderschaft

Berg in der Dämmerung

Innere Dunkelheit

Rückkehr eines Helden

Belohnung eines Helden

Gebete um Erlösung

Auf der Suche nach Antworten

Reifeprüfung

Fehlende Teile

Akt I: Ein kalter und eiserner Glaube

Schlechte Neuigkeiten

Befleckter Ruf

Der Ritter und die Elster

Unterfangen

Im Untergrund

In ihrem Sog

Sturm auf das Tor

Der Preis des Wissens

Rat des Lichts

Kor Valar

Pilgerreise

Urteil des Lichts

Schutz des Lichts

Verloren

Schleier der Horadrim

Junge Gelehrte

Überquerung

Abstieg

Entschlossenheit des Lichts

Akt II: Das Messer dreht sich abermals

Ein unverhoffter Besuch

Dunkle Omen

Nahende Schatten

Exhumierung der Vergessenen

Qualvolle Wehklage

Gipfel des Elends

Scheidende Glut

Ungezähmte Natur

Die innere Bestie

Der Pfad des Zorns

Reißzähne der Verderbnis

Eindämmung des Stroms

Vergrabene Geheimnisse

In Trümmern

Begrabenes Vermächtnis

Schatten über Cerrigar

Wenn die Welt brennt

Akt III: Die Erschaffung von Monstern

Dunkelheit breitet sich aus

Schwindender Verstand

Leidvolle Unruhe

Ein Moment der Ruhe

Die Stadt des Blutes und des Staubs

Kleiner Segen

Geflüster aus der Vergangenheit

Durch dunkles Glas

Hinab in die Flammen

Ungelöste Probleme

Oase der Erinnerungen

Fleisch und Knochen

Unter der Maske

Hinter dem Schleier

Exhumierte Relikte

Akt IV: Ein Aufziehender Sturm

Augenschein

Die Berührung eines Meisters

Verlorene Künste

Zusammenkunft

Leibhaftige Qual

Auge des Sturms

Akt V: Verkaufte Schicksale

Der geteilte Weg

Geheimnisse der Zakarum

Begrabener Hass

Gastfreundschaft des Sumpfes

Hexe des Ödlandes

Belasteter Geist

Der Käfig der Trauer

Ein Schritt vorwärts

Beflecktes Fleisch

Zerfall und Zerstörung

Kaltblütig

Urteil des Sumpfes

Der Pfad der Schlange

Klagelied des Sumpfes

Das langsam schlagende Herz

Ein kaltes, lebloses Ufer

Suche in den Überresten

Unter dem weindunklen Meer

Fragmente der Sterblichkeit

Am Abgrund

Knietief im Dreck

Ein Chor von Stimmen

Akt VI: Tanz der Schöpfer

Dunkle Machenschaften in Kehjistan

Das Juwel des Ostens

Die Säuberung von Caldeum

Die Mauern erbeben

Das Blatt wendet sich

Essenz des Hasses

Jenseits der Trostlosigkeit

Erloschenes Licht

Das blinde Auge

Ein dunkler Pfad

Epilog

Versprechen

Eine schwere Bürde

Vermächtnis der Horadrim

Ihr könnt die Kampagne später übrigens auch überspringen:

Mehr zum Thema Diablo 4: Ab dem zweiten Charakter könnt ihr euch richtig viel Zeit sparen von Samara Summer

Wenn ihr die Story-Kampagne von Diablo 4 einmal mit einem Charakter durch gespielt habt, besteht danach die Möglichkeit, darauf zu verzichten. Ihr findet bei der Charakter-Erstellung zu Beginn eines neuen Spiels dann einen entsprechenden Button, der euch direkt in die Open World entlässt, auf dass ihr nach Herzenslust nur noch leveln und looten könnt.

Wie gefällt euch die Story-Kampagne von Diablo 4? Was hattet ihr euch erhofft?