Diablo 4: Patch 1.1.2 kommt heute: Alle Infos zu Startzeit, Patch Notes und mehr

Das erwartet euch heute in Update 1.1.2 für Diablo 4.

Schon heute Abend bekommt Diablo 4 sein nächstes Update und wir wissen auch bereits, was drin steckt. Patch 1.1.2 fällt inhaltlich um einiges kleiner aus als sein Vorgänger, behebt dafür aber hauptsächlich Bugs und bringt kleine Verbesserungen. Alles, was ihr vorab zum Update samt Patch Notes wissen müsst, findet ihr hier.

Wann erscheint der Diablo 4-Patch 1.1.2? Am 15. August 2023

Am 15. August 2023 Um welche Uhrzeit kommt der Patch? Das ist nicht genau bekannt, in der Vergangenheit gingen die Update aber zwischen 19-20 Uhr deutscher Zeit live, wir rechnen also mit einer ähnlichen Zeit.

Das steckt in Patch 1.1.2

Das Update behebt hauptsächlich Fehler. So sollen mehrere Druiden-Fähigkeiten jetzt korrekt funktionieren und das Abschließen der Quest "Zorn gegen das Schicksal" nicht mehr durch einen Bug verhindert werden können.

Auch einigen Problemen mit Season 1 nimmt sich der Patch an. So sollen Saisonreiseziele jetzt wie vorgesehen abgeschlossen werden können und das Menü nach Abschluss einer Etappe richtig angezeigt werden.

Außerdem wird die Wartezeit bis zum Auftauchen eines Boshaften Monsters nach Aktivierung eines Boshaften Herzens von 5 auf 2 Sekunden verkürzt.

Die kompeltten deutschen Patch Notes findet ihr auch weiter unten.

Nach der Aktivierung eines Boshaften Herzens in der Welt beträgt die Wartezeit für das Auftauchen eines Boshaften Monsters nun nicht mehr 5, sondern 2 Sekunden.

Spieler sind nun standardmäßig im Handelskanal. In den Spieleinstellungen kann dies abgestellt werden.

Behobene Fehler

Dungeons und Events

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Alptraumdungeons wiederholt werden konnten, indem ein anderes Gruppenmitglied zum Anführer befördert wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Event „Die versammelten Legionen“ nicht fortschritt, obwohl alle Gegner in der Nähe besiegt wurden.

Druide

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Felsbrocken, die mit dem Aspekt des metamorphen Steins gewirkt wurden, höchstens 100 % Schaden verursachten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die boshafte Kraft „Aufgebrachte Winde“ beim Zerstören zerstörbarer Objekte ausgelöst wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die „Aspekt des Alphas“-Werwolf-Gefährten über dem Boden schwebten.

Quests

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Quest „Zorn gegen das Schicksal“ nicht abgeschlossen werden konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Elixiere der Eisenhaut unendlich oft erhalten werden konnten, indem die Quest „Heilmittel der Verzweiflung“ angenommen und abgebrochen wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Quest „Anrufung der Urahnen“ nicht fortschritt, falls der Gruppenanführer tot war, wenn der Boss besiegt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Quest „Anrufung der Urahnen“ nicht fortschritt, wenn Gharl getötet wurde, bevor sein Dialog ausgelöst wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei Nebenquests für das Herstellen von Gegenständen der Spieler an den falschen NSC geleitet werden konnte.

Benutzeroberfläche und User Experience

Es wurde ein Fehler behoben, durch den auf der Weltkarte weiße Linien angezeigt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Saisonreisemenü beim Abschluss einer Etappe nicht richtig funktionierte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Benachrichtigung, dass der Weltboss erschienen ist, nicht richtig funktionierte, wenn der Spieler das Totengeflüster noch nicht freigeschaltet hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Verlinken eines Gegenstands im Chat nicht richtig in der Battle.net-App angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Markierung für die Quest „Die Flut zurückhalten“ auf Dungeon-Ausgängen, aber nicht auf der Weltkarte angezeigt wurde.

In den Tooltips für das Eingesperrte Herz von Tal'Rasha und das Eingesperrte Herz des großen Festmahls steht nun richtigerweise, dass ihre Boni additiv anstatt multiplikativ sind.

Die Beschreibung im Tooltip für das Eingesperrte Herz der Unbeugsamkeit wurde umformuliert, um klarer zu machen, dass es Ressourcenentzugseffekte von Gegnern reduziert.

Sonstiges

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Saisonreiseziel „Ein Segen in der Flut“ nicht wie erwartet abgeschlossen werden konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Teleportation zu einem Dungeon-Eingang während des Einsatzes von Fertigkeiten, die unverwundbar machen (z. B. Blutnebel), möglich war.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem keine Interaktion mit einigen Objekten, vor allem Leichen, möglich war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Reittierfertigkeiten nach dem Verlassen einer Stadt manchmal nicht verfügbar waren.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die boshafte Kraft „Berechnend“ den Betäubungseffekt von Fertigkeiten aufbrauchte, die keinen Schaden verursachen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Glücksspiel um Helme beim Verkäufer der unappetitlichen Kuriositäten in den Städten auf den Feldern des Hasses für Druiden, Totenbeschwörer und Jäger unmöglich war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein ausgerüstetes Zornerfülltes Herz nicht durch ein anderes ersetzt werden konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Frosteffekt der Beinschienen der Reue in der Bossarena des letzten Bosses nicht richtig angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Questgegenstände spontan in der Stadt auftauchten.

Mehrere Verbesserungen der Stabilität und Leistung.

Mehrere weitere Fehlerbehebungen an Accessoires im Shop.

Und wie steht es um Patch 1.1.3?

Auch das nächste Update hat Blizzard bereits angekündigt. Patch 1.1.3 soll demnach laut Global Community Director Adam Fletcher bereits in "wenigen Wochen" erscheinen. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Dafür wissen wir bereits, dass auch dieses Update sich unter anderem auf Progressions-Bugs fokussieren will.

Was muss sich eurer Meinung nach in künftigen Updates noch in Diablo 4 ändern?