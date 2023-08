Auf Diablo 5 müssen wir nicht so lange warten wie befürchtet, verspricht Blizzard

Diablo 5 soll seine Fans nicht mehr so lange auf die Folter spannen.

Auf Diablo 3 mussten Fans schon über zehn Jahre warten, bei Diablo 4 dauerte es wieder eine Dekade. Aber Diablo 5 erscheint nach einer kürzeren Wartezeit. Das verspricht zumindest Blizzard und das dürfte die vielen Fans des Action-RPGs sehr freuen. Immerhin zeigen die beiden neuesten Spiele der Reihe, dass ein ungebrochenes Interesse besteht. Aber es gibt da noch einen anderen möglichen Grund.

Diablo 5 ist sicher: So sicher wie das Amen in der gruseligen Diablo-Kirche. Aber das bleibt nicht die einzige gute Nachricht, die wir hier überbringen können. Zumal es auch keine allzu große Überraschung darstellen dürfte, dass nach dem Blockbuster-Erfolg von Diablo 4 ein weiterer Nachfolger erscheinen soll.

Wann kommt Diablo 5? Es dürfte noch eine ganze Weile dauern. Immerhin ist Diablo 4 gerade erst veröffentlicht worden und Season 1 in vollem Gang. Außerdem verspricht Blizzards Präsident Mike Ybarra auch noch Einiges für Diablo 4 und darüber hinaus. Da auch für Diablo 2 und 3 eine größere Erweiterung erschienen ist, dürfte auch dieses Mal wieder eine kommen.

Nicht so lange wie früher: Fest steht allerdings, dass uns Blizzard bis zum nächsten Teil der Hack'n Slay-Reihe nicht mehr so lange warten lassen will, wie es zwischen den letzten Teilen der Fall war. Die Wartezeit auf Diablo 3 und 4 belief sich jeweils auf (über) eine Dekade und das soll den Fans nicht noch einmal zugemutet werden:

Thanks @DMC_Ryan - we're glad you liked it. And going forward, you won't have to wait so long between titles. We have a lot more coming to Diablo 4 and beyond!