Die Highlights der Nicht-E3: Auf diese Spiele für PS5 und Xbox Series X/S freut ihr euch am meisten!

Wir haben gefragt, ihr habt geantwortet: Das waren eure Highlights der Nicht-E3.

Kurz nachdem die großen Showcases der diesjährigen Nicht-E3 vorbei waren, haben wir euch gefragt, welches Event euch am besten gefallen hat. Viel wichtiger allerdings war die Frage, auf welche Titel ihr euch nach den Events am meisten freut.

Vor allem bei den Shows habt ihr einen glasklaren Gewinner gewählt, aber auch bei den Spielen hat sich eine bestimmte Marke ganz vorne in euren Herzen positioniert.

Xbox “gewinnt” die Nicht-E3 und sorgt bei euch für die meiste Vorfreude

Mit satten 83 Prozent habt ihr das Xbox-Showcase zum besten Liveevent im Zeitraum der Nicht-E3 gewählt. Weit abgeschlagen auf Platz 2, Ubisoft mit gerade einmal 8% aller Stimmen. Während die kleinen Showcases aufgrund ihrer weniger großen Ankündigungen erwartungsgemäß nur wenige Stimmen abräumen könnten, schaffen es die Livestreams von Sony (5%) und dem Summer Game Fest (3%) ebenfalls nicht mal in die Nähe der Topplatzierung.

Das wundert uns überhaupt nicht, denn das Xbox-Event hatte es tatsächlich in sich. Auch wenn es nur wenig konkrete Releasetermine und nicht sehr viel Gameplay zu sehen gab, war die Auswahl an Trailern bemerkenswert divers und mit einigen großen Titeln bestückt.

GamePro-User Valok88 beschreibt es völlig richtig: “Also auch als Nicht-Xbox-Besitzer muss man einfach zugeben, der Xbox Showcase war ne glatte 10/10.”

Aber auch bei den Spielen hat euch der grüne Riese total begeistert, denn unter eure Top 10 habt ihr gleich 5 große Xbox-Titel gewählt. Noch mehr Titel aus der Liste wurden auf dem Microsoft-Showcase gezeigt. Aber verlieren wir keine weitere Zeit, hier sind die zehn heiß erwarteten Titel der GamePro-Community.

10. Metal Gear Solid Delta

2:18 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zeigt erstes Gameplay - und sieht großartig aus

Release: TBA Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Der erste Titel auf dieser Liste ist gar nicht wirklich neu. Das Remake zu Metal Gear Solid 3, was unter dem Namen Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheinen wird, hat 71 Stimmen (4%) von euch erhalten.

Auf dem Xbox-Showcase gab es über zwei Minuten Gameplay zu sehen und das sieht überaus gut aus – nicht nur optisch. Wir können also gespannt sein, ob die Neuauflage ähnlich gut einschlagen wird, wie das Original.

9. Astro Bot

3:13 Neues Astro Bot kommt auf die PS5 und das schon im September

Release: 06. September 2024 Plattformen: PS5

Ein paar wenige Stimmen mehr hat das neue Astro Bot bekommen. 76 mal (4%) habt ihr für den bereits im September erscheinenden Jump & Run-Plattformer abgestimmt und das völlig zurecht. Wird der erste große Serienableger nämlich genau so gut – oder gar besser – wie das auf der PS5 mitgelieferte Playroom, erwartet uns hier große Konkurrenz für Nintendos Klempner Mario.

8. Doom: The Dark Ages

1:55 Doom: The Dark Ages zeigt erstes Gameplay im Mittelalter-Setting

Release: 2025 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Ein neues Doom geht einfach immer. Dem stimmen immerhin mindestens 5% von euch zu, denn mit 86 Stimmen landete der neue Teil der Shooter-Reihe auf Platz 8. In Doom: The Dark Ages verschlägt es unseren Helden zum ersten Mal in ein Mittelalter-Setting.

Aber keine Sorge – das bedeutet nicht, dass wir auf fetzige und äußerst tödliche Schusswaffen verzichten müssen, denn die gibt es auch im neuen Serienteil. In unserer linken Hand tragen wir aber ab sofort ein Schild, das uns nicht nur vor feindlichem Beschuss schützt, sondern auch als Kettensäge oder Wurfwaffe nützt – Captain America lässt grüßen!

7. Dragon Age: The Veilguard

2:07 Neuer Dragon Age 4-Trailer ist da und nennt Release-Zeitraum von The Veilguard

Release: 2024 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Fast 10 Jahre sind seit dem Release des Vorgängers, Dragon Age: Inquisition mittlerweile vergangen. Kein Wunder also, dass auch ihr sehr gespannt auf den nächsten Teil seid. 88 (5%) von euch haben eine ihrer Stimmen für das Bioware-Rollenspiel vergeben.

Während es auf dem Xbox-Showcase einen Companion-Trailer für Dragon Age: The Veilguard gab, der nicht allen gut gefallen hat, legte EA ein paar Tage später nach und präsentierte über 20 Minuten Gameplay, das viele Fans wieder versöhnte. Bereits im Herbst 2024 soll es soweit sein, ein fester Release-Termin sollte also nicht mehr lange auf sich warten lassen.