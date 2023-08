Die PS5-Earbuds erscheinen wohl mit einer der modernsten Kopfhörertechnologien

Bei den PS5-Earbuds gibt Sony sich wohl keine Blöße.

Noch in diesem Jahr sollen offizielle Ohrstöpsel von Sony erscheinen, die nicht nur mit ihrem eleganten PS5-Design aus der Masse herausstechen, sondern auch technisch jede Menge zu bieten haben. Darunter die aktive Unterdrückung von Geräuschen, auf Englisch: Noise Canceling.

Alle bisherigen Informationen zu den PS5-In-Ear-Kopfhörern im Überblick

Wir wissen zwar bereits viel über die Ende 2023 kommenden PS5-Earbuds von Sony, aber eben noch nicht alles. Zu den bekannten Features zählten bislang:

Verbindung via Bluetooth: Die PS5-Ohrstöpsel sind mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät kompatibel, mehrere Sound-Quellen gleichzeitig könnenangesteuert werden.

Die PS5-Ohrstöpsel sind mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät kompatibel, mehrere Sound-Quellen gleichzeitig könnenangesteuert werden. Verlustfreie Audio-Standards: Audio-Formate ohne Komprimierung werden unterstützt, sind also qualitativ so hochwertig, wie es nur geht.

Audio-Formate ohne Komprimierung werden unterstützt, sind also qualitativ so hochwertig, wie es nur geht. Latenzfreie Verbindung: Den Earbuds soll es möglich sein, verzögerungsfrei zur Konsole zu senden, höchstwahrscheinlich per 2,4 GHz-Übertragung.

Den Earbuds soll es möglich sein, verzögerungsfrei zur Konsole zu senden, höchstwahrscheinlich per 2,4 GHz-Übertragung. Aufbewahrungsschale mit Ladefunktion: Für den Mobileinsatz können die Stöpsel in ein Case gesteckt werden, wo sie automatisch aufgeladen werden.

Weitere technische Informationen werden von Sony geheim gehalten, in einem Dokument sind nun aber weitere Details aufgetaucht.

Die Earbuds wurden zusammen mit dem Streaming-Handheld Project Q angekündigt:

1:16 Project Q - Erster Trailer zum neuen PS5-Handheld

Zulassungsbehörde liefert Hinweise auf geniales Feature

Die amerikanische Zulassungsbehörde FCC (Federal Communications Commission) überprüft Kommunikationsgeräte und Computer-Komponenten auf per Gesetz festgelegte Normen. Zum Beispiel, um Sicherheitsbedenken auszuschließen.

Einem entsprechenden Check musste sich jüngst auch ein "Wireless Noise Canceling Gaming Headset" von Sony unterziehen.

Wireless, Gaming, Bluetooth und Earbuds – das Dokument geht schon ziemlich stark in die Richtung der PS5-In-Ears.

Da in den Berichten Bluetooth als Übertragungsmethode angegeben ist sowie dazugehörige Tests auf Earbuds ausgelegt sind, ist stark davon auszugehen, dass es sich bei dem 'Gaming-Headset' um die für Ende 2023 angekündigten PS5-Ohrstöpsel handelt.

Das ist so besonders an dem Fund: Bislang hat sich Sony nicht zum Einbau von Noise Canceling-Hardware geäußert, die Funktion wäre also völlig neu und allzu geläufig ist sie im Gaming-Segment auch nicht.

Das Turtle Beack Stealth Pro-Over-Ear-Headset sowie die Razer Hammerhead Hyperspeed-In-Ears wären zwei der seltenen Beispiele:

Noise Canceling erklärt: Mit Noise Canceling werden Geräusche aus der Umgebung mittels eines Gegenschalls ausgeschaltet. Daher auch der deutsche Begriff "aktive Geräuschunterdrückung", wobei das Wort aktiv für die Technik dahinter steht.

Mittels Mikrofone werden Geräusche von außen aufgenommen und analysiert, um sie anschließend auszublenden. Zumeist ist an der Außenseite ein Mikrofon eingebettet, das hohe Frequenzen aufnimmt, sowie eines an der Innenseite, also dort, wo der Lautsprecher des Kopfhörers sitzt, um tiefe Frequenzen zu erfassen.

Noise Canceling von Sony ist exzellent

Die PS5-Earbuds dürften sich von anderen In-Ear-Kopfhörern aufgrund von Sonys Erfahrungen im Hinblick auf Noise Canceling deutlich abheben. Der Tech-Riese hat mit der WF-1000-Reihe viele Traumwertungen in der Vergangenheit einfahren können, auch jüngst mit den aktuellen XM5-Modellen.

Die WF-1000 verfügen sogar über Knochenschallsensoren, die erkennen, ob ihr sprecht, um das Sound-Profil entsprechend anzupassen.

Hoffentlich orientiert sich Sony aber nicht am Preis der WF-1000XM5 – mit über 300 Euro reißt dieser ein tiefes Loch in euren Geldbeutel. Vielleicht belässt es Sony aber ja auch bei einer abgespeckten Variante.

Wir würden uns jedenfalls über Noise Canceling freuen, denn die Ruhe beim Zocken und Arbeiten ist mit der Geräuschunterdrückung so entspannend, wie es nur irgendwie geht.

Wieso eigentlich 'Headset', obwohl es nur Ohrstöpsel sind?

Sprach-Chats können mit Noise Canceling-Kopfhörern in der Regel ohne dediziertes Mikrofon betreten werden, da sich ja an ihren Außenseiten bereits Mikrofone befinden. Daher könnt ihr zum Beispiel auch mit den Apple AirPods ohne zusätzliches Mikrofon losquatschen.

Beim Gaming solltet ihr aber damit rechnen, dass ihr in hohem Bogen aus sämtlichen Freundeslisten geschmissen werdet, da die für Noise Canceling konzipierten Mikrofone zumeist enorm empfindlich sind, stark hallen und kaum Geräusche bei der Sprachaufnahme filtern.

Vielleicht hat Sony aber ja auch dafür eine Lösung parat und ihr müsst nicht mehr zwangsläufig im Multiplayer ein Gaming-Headset aufsetzen.

Wäre das überhaupt eine Option für euch? Könnt ihr mit In-Ear-Kopfhörern zocken oder findet ihr sie eher unbequem?